Bei Logitel bekommt ihr die Nintendo Switch gerade günstig im Vertragsangebot. Es handelt sich dabei um den Handy-Tarif Telekom green von mobilcom-debitel mit 6 GB LTE sowie Telefon- und Hotspot-Flatrate. Der einmalige Gerätepreis liegt bei 49 Euro, die monatliche Grundgebühr beträgt 14,99 Euro. Zusätzlich zur Konsole bekommt ihr noch 25 Euro Guthaben für den Nintendo eShop. Hier geht's zum Angebot:

Wie viel spart man mit dem Tarifangebot?

Die monatliche Grundgebühr liegt bei 14,99 Euro. In den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit kommt man somit auf 359,76 Euro. Hinzu kommen der einmalige Angebotspreis von 49 Euro sowie Versandkosten von 4,99 Euro. Die übliche Anschlussgebühr von 39,99 Euro wird zwar zunächst in Rechnung gestellt, aber bei Versenden einer SMS mit dem Inhalt "AP frei" von der neuen SIM-Karte an die Nummer 8362 zurückerstattet. Die SMS kostet 19 Cent. Die Gesamtkosten des Vertragsangebots liegen somit bei 413,94 Euro.

Die Nintendo Switch in der neuen Edition aus 2019 bekommt man aktuellen zu Preisen ab ungefähr 320 Euro aufwärts. Dazu kommen die 25 Euro Guthaben für den Nintendo eShop. Der Vertrag mit 6 GB LTE, Telefon- und Hotspot-Flatrate (aber ohne SMS-Flatrate) kostet direkt bei mobilcom-debitel normalerweise auch ohne Beigabe 14,99 Euro pro Monat in den ersten zwei Jahren. Im Vergleich zum Einzelkauf spart ihr also 345 Euro.

Allerdings könnt ihr Tarife mit ähnlichen Leistungen auch deutlich günstiger bekommen (habt dann aber eventuell ein schlechteres Netz). Günstige Angebote beginnen aktuell bei ungefähr 8 Euro im Monat, also 192 Euro in zwei Jahren. Zusammen mit den Kosten der Nintendo Switch und dem Shop-Guthaben kämt ihr damit auf insgesamt 537 Euro, mögliche Zusatzkosten für Versand und Anschluss noch nicht mitgerechnet. Im Vergleich hierzu spart ihr mit dem Angebot bei Logitel also also noch immer deutlich über 120 Euro.

