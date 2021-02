Beim Smartphone- und Tarifhändler Curved könnt ihr das 5G-Handy Oppo Reno4 Z mit 128 GB gerade günstig im Tarifdeal bekommen. Der Vertrag bei Blau beinhaltet 5 GB LTE sowie SMS- und Allnet-Flatrate. Der einmalige Gerätepreis beträgt nur einen Euro, die monatliche Grundgebühr liegt bei 12,99 Euro. Obendrauf gibt es noch die Bluetooth-Kopfhörer Oppo Enco W31. Hier geht's zum Angebot:

Oppo Reno4 Z im Tarifangebot mit 5 GB LTE, SMS- und Telefon-Flatrate

Wie viel spart man mit dem Tarifangebot?

Bei einer monatlichen Grundgebühr von 12,99 Euro bezahlt man in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 311,76 Euro. Hinzu kommt der einmaliger Gerätepreis von einem Euro. Der Versand ist kostenlos, die Anschlussgebühren entfallen. Die Gesamtkosten liegen somit bei 312,76 Euro.

Laut Vergleichsplattformen gibt es das Oppo Reno4 Z gerade am günstigsten auf dem Amazon Marketplace, für 276,90 Euro inklusive Versand (wobei nur noch zwei Exemplare auf Lager sind). Hinzu kommen die Bluetooth-Kopfhörer Oppo Enco W31 im Wert von 29,96 Euro. Zusammen macht das 306,86 Euro. Somit ist der Warenwert allein schon fast so hoch wie die Gesamtkosten des Tarifdeals.

Einen vergleichbaren Vertrag mit 5 GB LTE sowie SMS- und Telefon-Flatrate kann man in günstigen Angeboten ab ungefähr 8 Euro im Monat bekommen, also 192 Euro in zwei Jahren. Mögliche Anschlussgebühren sind dabei noch nicht einberechnet. Mit dem Tarifangebot spart man also mindestens über 180 Euro.

Oppo Reno4 Z im Tarifangebot mit 5 GB LTE, SMS- und Telefon-Flatrate

Was bietet das Oppo Reno4 Z?

Beim Oppo Reno4 Z handelt es sich um ein im letzten Herbst erschienenes Smartphone, das die neue 5G-Technologie unterstützt. Es bietet 128 GB Speicher und 8 GB Arbeitsspeicher. Das 6,57 Zoll große Display verfügt über eine Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln und eine Bildfrequenz von 120 Hz. Der Octa-Core-Prozessor Dimensity 800 erreicht Taktfrequenzen von bis zu 2.000 MHz. Für den vergleichsweise günstigen Preis bietet das Oppo Reno4 Z damit hohe Qualität, auch wenn man bei High-End-Smartphones natürlich insbesondere beim Prozessor Besseres bekommen kann.

Oppo Reno4 Z im Tarifangebot mit 5 GB LTE, SMS- und Telefon-Flatrate