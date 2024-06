Tausende Switch-Spiele nur noch bis Sonntag im Angebot: Diese 10 Schnäppchen dürft ihr nicht verpassen!

Wenn ihr euch mit günstigen Spielen für Nintendo Switch eindecken wollt, solltet ihr jetzt noch schnell bei den Sommerangeboten im Nintendo eShop vorbeischauen.

Nur noch bis zum 23. Juni, also bis Sonntag, laufen im Nintendo eShop die Sommerangebote, durch die ihr rund 2000 Switch-Spiele günstiger bekommen könnt. Kürzlich sind sogar nochmal ein paar neue Top-Deals dazugekommen. Zum Abschluss der Aktion stellen wir euch hier noch einmal zehn Angebote vor, die ihr nicht verpassen solltet. Wer lieber gleich selbst einen Blick auf den riesigen Sale werfen möchte, findet die Übersicht hier:

Metroid Prime Remastered

1:18 Metroid Prime Remastered im Gameplay-Trailer

Zur Feier der Ankündigung von Metroid Prime 4 ist erst am Dienstag Metroid Prime Remastered neu zum Sale dazugestoßen, das Angebot gilt dafür noch bis zum 30. Juni. Die Neuauflage des Klassikers bietet Verbesserungen an Grafik, Sound und Steuerung, am Kern des Spiels hat sich aber nicht viel geändert. Das ist auch gut so, denn das erste Metroid Prime ist nämlich auch nach heutigen Maßstäben noch immer ein hervorragendes Spiel.

Metroid Prime bietet eine Mixtur aus First Person Shooter, Rätseln und Erkundungsspiel. Als Kopfgeldjägerin Samus Aran sollt ihr auf einem fremden Planeten hinter die geheimen Pläne von Weltraumpiraten kommen und kämpft euch dazu mit futuristischen Waffen und coolen Spezialfähigkeiten durch verschachtelte Level im Metroidvania-Stil. Die Presse war vom Remaster begeistert, der weltweite Wertungsdurchschnitt liegt laut OpenCritic bei stolzen 94 Punkten.

Metroid Dread

0:30 Metroid Dread - Trailer zeigt Szenen aus dem Actionspiel

Auch Metroid Dread bekommt ihr im Unterschied zu den übrigen Sommerangeboten noch bis zum 30. Juni günstiger. Im Gegensatz zu Metroid Prime handelt es sich hierbei um ein traditionelles Metroid mit 2D-Leveln, das sowohl beim Gameplay als auch bei der Story an Metroid Fusion aus dem Jahr 2002 anschließt. Natürlich spielt ihr auch hier die Serienheldin Samus Aran, die im Vergleich zu den Vorgängern aber ein paar neue Tricks gelernt hat.

Zum Beispiel kann Samus jetzt Gegner einfrieren, sich mit einem Greifhaken zu höheren Plattformen hinaufschwingen und sich sogar kurze Strecken teleportieren. Ihre alten Fähigkeiten wie die ikonische Verwandlung in eine Kugel beherrscht sie natürlich auch noch. All diese Skills kann Samus gut gebrauchen, als sie auf dem Planeten ZDR nach dem Rechten sehen soll und dabei auf ehemalige Forschungsroboter stößt, die ein Eigenleben entwickelt haben.

Hogwarts Legacy

2:04 Hogwarts Legacy: So sieht der Open-World-Hit auf Nintendo Switch aus

Fans von Harry Potter dürfen das Open-World-Spiel Hogwarts Legacy auf keinen Fall verpassen. Schließlich können sie hier sowohl die bis ins Detail nachgebaute Zauberschule als auch andere Orte aus der Wizarding World nach Herzenslust erkunden. Dabei werden sie vieles aus den Büchern und Filmen wiedererkennen. Harry und seine Freunde sind allerdings nicht dabei, denn das Spiel versetzt uns in die ferne Vergangenheit des späten 19. Jahrhundert.

Doch selbst dann, wenn ihr euch mit der Vorlage gar nicht so gut auskennt, dürftet ihr hier euren Spaß haben, da ihr eine der kreativsten offenen Spielwelten bekommt, die voller Geheimnisse, wunderschöner Landschaften und einer lebhaften, fantastischen Tierwelt steckt. Noch dazu wird ein spannendes und vielseitiges Kampfsystem geboten, mit über 20 Kampfzaubern sowie mit Tränken und Pflanzen, die sich als Waffe benutzen lassen.

Super Mario Maker 2

5:29 Super Mario Maker 2 - Alle Features des zweiten Mario-Baukasten im Trailer

Wie im Vorgänger könnt ihr in Super Mario Maker 2 eure eigenen 2D-Mario-Level bauen, mit vielen aus den Jump&Run-Klassikern bekannten Elementen. Dabei habt ihr diesmal noch viel mehr kreative Möglichkeiten und könnt etwa rutschige Abhänge, Greifhaken sowie Wirbelstürme einsetzen und sogar mehrere Level auf einer Übersichtskarte zusammenfügen, um ein ganzes Mario-Spiel zu erschaffen. Außerdem könnt ihr aus verschiedenen Grafikstilen vergangener Mario-Spiele wählen – darunter mit einem auf Super Mario 3D World basierenden Stil sogar ein ganz Neuer!

Eure selbstgebauten Level könnt ihr online mit der ganzen Welt teilen oder natürlich auch umgekehrt die Kreationen anderer Spieler*innen spielen, wodurch euch ein nahezu endloser Vorrat an Mario-Leveln zur Verfügung steht. Daneben gibt es sogar noch eine umfangreiche Solo-Kampagne mit über hundert Leveln, in der es darum geht, das Schloss von Prinzessin Peach wiederaufzubauen.

Red Dead Redemption

1:00 Red Dead Redemption: Der Port für Nintendo Switch im ersten Trailer

Mit Red Dead Redemption ist im letzten Jahr einer der ganz großen Open-World-Hits für Nintendo Switch erschienen, und zwar in einer technisch überarbeiteten und inhaltlich umfangreichen Version. Ihr bekommt das Hauptspiel und die Erweiterung Undead Nightmare, die in der Western-Spielwelt die Zombie-Apokalypse ausbrechen lässt. Außerdem sind alle Singleplayer-Extras und -DLCs aus der Game of the Year Edition enthalten.

Red Dead Redemption lässt euch das Ende des Wilden Westens erleben. Im frühen 20. Jahrhundert schlüpft ihr in die Rolle des ehemaligen Outlaws John Marston, der durch den amerikanischen Westen und das mexikanische Grenzgebiet reist, um die ehemaligen Mitglieder seiner Bande zu erledigen. In der riesigen und dennoch detaillierten Spielwelt erlebt ihr mit Schießereien, Überfällen und Verfolgungsjagden alles, was ein guter Western braucht.

Sid Meier’s Civilization VI

2:03 Civilization 6 für Nintendo Switch - So sehen Menüs und Gameplay-Grafik aus (Trailer)

Falls ihr Lust auf ein richtig günstiges Spiel habt, in dem ihr trotzdem hunderte Stunden verbringen könnt, ist Civilization VI für 2,99€ genau das richtige Angebot für euch. Wie üblich in der Rundenstrategie-Reihe geht es darum, eine Zivilisation über Jahrtausende hinweg zur Vorherrschaft über die ganze Welt zu führen. Dabei kommt es nicht allein auf militärische Stärke an. Auch Kultur, Wissenschaft und geschickte Diplomatie können den Sieg bringen.

Ihr könnt nicht nur allein gegen die KI spielen, sondern auch im lokalen Multiplayer gegen bis zu drei weitere Spieler*innen antreten. In der Switch-Version sind neben Verbesserungen wie der Touchscreen-Steuerung bereits vier DLCs enthalten, welche euch zusätzliche spielbare Völker wie die Perser und die Wikinger liefern. Das aktuelle Angebot ist übrigens eine gute Gelegenheit, um sich schon mal auf Civilization VII einzustimmen, das 2025 auf Nintendo Switch erscheinen soll.

Dragon Ball FighterZ

4:46 Dragon Ball FighterZ - Test-Video zum Anime-Prügler

Dragon Ball FighterZ ist schon allein deshalb ein Muss für alle Fans der Vorlage, weil es den Look der Anime-Serie nahezu perfekt einfängt – und das trotz 3D-Grafik. Mithilfe der Unreal Engine werden auch die Bewegungen und die typischen überzeichneten Effekte bei den Attacken der berühmten Figuren hervorragend in Szene gesetzt. Das Fighting Game hat jedoch nicht nur optisch, sondern auch spielerisch eine Menge zu bieten.

Neben den üblichen Kombos und Spezialattacken sorgen die aus drei Fightern bestehenden Tag Teams für taktischen Tiefgang: Ihr müsst im richtigen Moment zum richtigen Charakter wechseln, um die Attacken des Gegners perfekt zu kontern. Obwohl wie üblich in dem Genre auf lange Sicht der Multiplayer am meisten Spaß macht, gibt es auch eine Singleplayer-Kampagne. In dieser bestimmt ihr auf einer Übersichtskarte den Weg zum finalen Bosskampf selbst.

Neon White

1:03 Neon White: Trailer zeigt, warum der Spielkarten-Shooter-Mix auch Speedrunner abholt

Der Indie-Überraschungshit Neon White ist in jeder Hinsicht ein ungewöhnliches Spiel. Das beginnt mit dem größtenteils in Weiß und leuchtenden Neonfarben gehaltenen Look und reicht über das Gameplay, das eine Mischung aus First-Person Shooter, Platformer und Rennspiel bietet, bis zur Story. Ihr schlüpft in die Rolle eines Attentäters, der nach seinem Tod die Chance bekommt, aus der Hölle zu entkommen, wenn er für den Himmel als Dämonenkiller arbeitet.

Das Problem dabei: Um den Job bewerben sich noch andere, gegen die ihr euch erst in einem Wettbewerb durchsetzen müsst. Dazu rast ihr möglichst schnell durch Level voller Hindernisse und Abgründe, müsst aber unterwegs noch alle Dämonen umbringen, bevor ihr ins Ziel einlaufen dürft. Gute Zeiten könnt ihr nur erreichen, wenn ihr nicht nur den besten Weg findet, sondern auch die in Form von Karten im Level verteilen Power-ups klug ausnutzt.

Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition

0:58 GTA: The Trilogy - Definitive Edition - Trailer zeigt Spielszenen aus dem Remaster

Mit der Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition bekommt ihr gleich drei Open-World-Klassiker in einer technisch überarbeiteten Version. Alle drei lassen euch in die Welt des organisierten Verbrechens eintauchen. Grand Theft Auto 3, das seinerzeit die Reihe ins 3D-Zeitalter geholt und dadurch erst den ganz großen Durchbruch ermöglicht hat, schickt euch dabei in ein von klassischen Mafia-Filmen inspiriertes Szenario.

In GTA: Vice City hingegen taucht ihr ins Florida der 80er und eine an die Kultserie Miami Vice angelehnte Spielwelt ein. GTA: San Andreas wiederum basiert auf der Hip-Hop-Kultur der 90er. Hier könnt ihr nicht nur eine einzelne Großstadt, sondern gleich einen ganzen Bundesstaat, der stark an Kalifornien erinnert, frei erkunden. Insgesamt bieten euch die drei Spiele locker über 100 Stunden Spielspaß.

It Takes Two

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

It Takes Two ist eines der besten Koop-Spiele überhaupt und hat nicht ohne Grund eine ganze Reihe von Auszeichnungen zum Spiel des Jahres (unter anderem bei den Game Awards) abgestaubt. Entweder online oder an einer Konsole spielt ihr zu zweit ein Ehepaar, das sich scheiden lassen will, aber plötzlich in kleine Püppchen verwandelt wird. Um ihre menschlichen Körper zurückzubekommen, müssen beide gemeinsam ein große Abenteuer überstehen.

It Takes Two zeichnet sich neben seinem hübschen Look im Stil eines Animationsfilms vor allem durch seine enorme spielerische Vielfalt aus: Zwar handelt es sich im Kern um einen Action-Platformer, zwischendurch wechselt It Takes Two aber auch gerne mal das Genre und wird zu einem Shooter, Fighting Game oder sogar zu einer Flugsimulation. Für noch mehr Abwechslung sorgen Dutzende kleiner Minispiele.

Nur noch bis Sonntag tausende Switch-Spiele günstig abstauben!

Neben den hier vorgestellten Titeln könnt ihr im Nintendo eShop gerade, wie schon gesagt, noch gut 2000 andere Switch-Spiele günstiger bekommen, die meisten Angebote gelten aber nur noch bis Sonntag. Deshalb solltet ihr schnell die letzte Chance nutzen, um selbst nochmal einen Blick auf die Deals zu werfen: