Neues Tenchu für PS5: Acquire-Präsident wünscht sich Ninja-Comeback

Wer heute an gut gemachter Stealth-Action im Ninja-Stil denkt, hat vermutlich Ghost of Tsushima im Kopf. In der PS1-Ära stand hier aber die Tenchu-Reihe hoch am Firmament. Die düstere, mit Stealthkills und Fallen gespickte, Reihe feierte mit Tenchu: Stealth Assassins und Tenchu 2: Birth of the Stealth Assassins einige Erfolge. Seit über 10 Jahren ist es nun aber still um das Franchise.

Tenchu als PS5-Reboot möglich: PS1-Klassiker bei Acquire im Gespräch

Ninjastern in 4K & 60 FPS: Wenn es nach Acquire-Präsident Takuma Endo geht, sollen Rikimaru und Ayame schon bald wieder zurückkehren. Ein Ziel sei es nämlich, einen vollkommen neuen Tenchu-Ableger für die PlayStation 5 auf den Weg zu schicken. Einfach wird das aber vielleicht nicht.

Im Interview mit der japanischen Famitsu (via Gematsu) betont Endo, dass er die Reihe, die seit 2009 auf Eis liegt, gern für die neue Konsolengeneration wiederbeleben möchte. Derzeit sei das zwar nicht so einfach, aber das mögliche Fundament sei durch die Trademark-Situation gelegt.

Die Frage der Lizenz: Zuletzt wurde die "Stealth Assassins"-Marke im August 2020 erneuert. Damals sei das aber nur passiert, weil der bisherige Markenschutz sonst abgelaufen wäre. Die tatsächlichen Rechte der Tenchu-Reihe liegen derzeit aber noch bei FromSoftware, wobei die mit Sekiro eher auf eine neue IP gesetzt haben, anstatt das Tenchu-Franchise zu reaktivieren - vielleicht brauchen sie die IP ja nicht so dringend oder das PS5-Tenchu heißt dann einfach "Stealth Assassins".

Jedenfalls scheint es PS5-Pläne bei Acquire zu geben. Titel wie das bereits erwähnte Ghost of Tsushima oder auch die Nioh-Reihe haben das Setting jedenfalls wieder salonfähig gemacht. Die Nachfrage wäre also hoffentlich da.

Hättet ihr gern mal wieder ein neues Tenchu?