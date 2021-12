The Matrix Awakens: Leak macht Hoffnung auf PS5-Spiel in Unreal Engine 5

Keanu Reves und Carrie-Anne Moss tun's wieder: Sie stürzen sich erneut in die Matrix. Wir vielleicht in Zukunft auch? Also mit dem Gamepad in der Hand? Ein Leak deutet darauf hin. Im PSN-Backend ist, so ein Redditor, ein Produkt names The Matrix Awakens aufgetaucht. Es soll sich dabei um eine "Unreal Engine 5-Erfahrung" handeln. Was es damit auf sich haben könnte, erfahrt ihr hier.

Ein Matrix-Spiel für PS5?

Darum geht es: Auf Reddit hat User The_Andshrew von einem interessanten Fund aus dem PSN-Backend berichtet. Dort ist ein Produkt namens The Matrix Awakens aufgetaucht. Es soll sich um eine "Unreal Engine 5-Erfahrung" für die PlayStation 5 handeln. Leider war es das auch schon mit den Informationen.

Was könnte das bedeuten? Natürlich könnte es sich um ein Matrix-Spiel in der neuen Unreal Engine handeln. Es wäre nicht das erste. 2003 erschien beispielsweise Enter The Matrix für PS2, Xbox und GameCube und 2005 The Matrix: Path of Neo für PS2 und Xbox.

Der geleakte Werbeslogan lässt darauf schließen, dass der neue Titel auf fotorealistische Grafik setzt. Aber es könnte auch sein, dass es bei dem Projekt hauptsächlich um diese geht.

Es muss nämlich nicht unbedingt ein Spiel sein: Der Titel "Unreal Engine 5-Erfahrung" lässt leider viele Fragen offen. Ihr solltet also mit euren Hoffnungen erst mal vorsichtig sein, denn es könnte auch sein, dass es sich um eine andere Art von medienübergreifender Kooperation handelt. Schließlich erscheint Ende des Monats der neue Film The Matrix Resurrections.

Außerdem handelt es sich bei diesem Leak - wie üblich - nicht um offizielle Informationen und wir können nicht sagen, wie verlässlich sie generell sind.

Mehr zu PS5-Spielen:

Wann erfahren wir mehr? Mit etwas Glück schon ganz bald. Am 9. Dezember finden nämlich die Game Awards im Microsoft Theater in Los Angeles statt. Geoff Keighley bringt dabei nicht nur ein Orchester, die Preisverleihung und Stargäste mit, sondern hat auch nach eigener Aussage 40 bis 50 Spiele im Gepäck. Darunter werden auch einige Neuankündigungen sein. Eventuell sind wir also danach schlauer, was das neue Matrix-Projekt angeht.

Habt ihr frühere Matrix-Titel gespielt und hättet ihr Lust auf ein neues Spiel für die PS5?