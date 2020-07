In dieser Release-Liste findet ihr alle bestätigten PS5-Exklusivtitel. Während Microsofts First Party-Games in den ersten Jahren sowohl von der Xbox One als auch von der Series X unterstützt werden, setzt Sony in der nächsten Generation von Anfang an auf eine Auswahl von Games, die nur auf der PlayStation 5, nicht aber auf der PS4 spielbar sind.

Exklusivspiele - PS5 versus Xbox Series X/Xbox One

Damit ihr eine Gegenüberstellung habt, zeigen wir euch in einer weiteren separaten GamePro-Liste alle bislang bestätigten Xbox Series X/Xbox One-Games

Inhaltsverzeichnis & Auflistung der PS5-Exklusiv-Highlights:

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Genre: Action

Action Release: Ende 2020

Darum geht's: Das neue Spidey-Spiel Marvel's Spider-Man Miles Morales wird abermals von Insomniac Games entwickelt und führt einen neuen Helden ein, der sich im ersten Teil bereits angekündigt hat. Peter Parker rückt in den Hintergrund und macht Platz für Miles Morales, in dessen Rolle (und Spinnenkostüm) wir uns durch New York City schwingen.

Sackboy: A Big Adventure

Genre: Jump 'n' Run

Jump 'n' Run Release: Ende 2020

Sony hat auf dem PS5-Event Sackboy: A Big Adventure angekündigt. Es wird von Sumo Digital entwickelt und exklusiv für Sonys Next Gen-Konsole erscheinen.

Darum geht's: Hauptcharakter ist wie der Name schon verrät Sackboy, den man aus den LittleBigPlanet-Editorspielen kennt. Wie die ersten Spielszenen zeigen, hüpft der genähte Knuddel durch diverse Jump&Run-Abschnitte und löst kleine Rätsel.

Horizon 2: Forbidden West

Genre: Action

Action Release: 2021

Darum geht's: In Horizon 2: Forbidden West geht es erneut in der Rolle von Heldin Aloy in eine postapokalyptische Welt, in der riesengroße Maschinen umherstreifen. Der erste Trailer zeigt unter anderem Wüsten- und Unterwasserabschnitte sowie neue Maschinen wie eine gigantische Schildkröte. Horizon 2 wird von Guerilla Games entwickelt, einen Release-Termin gibt es noch nicht.

Ratchet and Clank: Rift Apart

Genre: Jump 'n' Run

Jump 'n' Run Release: tba

Ratchet & Clank melden sich auf der PS5 mit einem waschechten Sequel zurück. Rift Apart ist nach Into the Nexus auf der PS3 der erste, neue Teil der Reihe von Insomniac Games.

Darum geht's: Ihr übernehmt die Rolle von Ratchet, einem Lombax, und seinem Roboter-Kumpel Clank. Die beiden müssen dieses Mal eine Katastrophe aufhalten während die verschiedenen Dimensionen durch plötzlich auftauchende Löcher miteinander kollidieren. Dank SSD ermöglicht das Spiel einen nahtlosen Übergang zwischen verschiedenen Dimensionen.

Demon's Souls Remake

Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: tba

Darum geht's: Bluepoint Games bringt den PS3-Klassiker Demon's Souls in neuem Grafik-Gewand und mit moderner Technik auf die PS5 zurück. Das knallharte Action-RPG und der geistige Vorgänger der Dark Souls-Reihe schickt euch von einem Hub-Areal (Nexus) aus in insgesamt fünf unterschiedliche Welten, deren weitere Areale ihr Stück für Stück freischaltet. Demon's Souls bietet das gewohnt knackige Gameplay der jüngeren From Software-Spiele und lebt von einer düsteren Fantasy-Stimmung.

Gran Turismo 7

Genre: Rennspiel

Rennspiel Release: tba

Darum geht's: Es gab bereits etliche Gerüchte zu Gran Turismo 7, auf dem PS5-Event im Juni hat Sony den Titel offiziell bestätigt. Das Rennspiel entsteht bei Polyphony Digital und wird offenbar ein gewohnt umfangreiches Paket bieten. Schön für alle Solo-Spieler: Der GT-Simulationsmodus ist wieder an Bord, außerdem die Trial Mountain-Strecke, die Serienveteranen noch aus dem ersten Teil kennen.

Weitere PS5-Exclusives

Returnal - Ein Sci-Fi-Spiel, das uns auf einen feindseligen Planeten befördert.

Destruction AllStars - Ein Multiplayer-Spiel, das Auto-Zerstörung und Nahkampf-Action vermischt.

Astro's Playroom (auf PS5 vorinstalliert) - Eine Minispielsammlung, die uns in erster Linie die neuen Features der PS5 und des DualSense-Controllers vorstellen soll.

Deathloop (erscheint auch für PC, kommt aber konsolenexklusiv und zeitexklusiv) - Arkane Studios (Dishonored) Ego-Shooter, in dem wir in einer Zeitschleife gefangen sind.

Godfall (erscheint auch für PC, kommt aber konsolenexklusiv für PS5) - Ein sogenannter Loot-Slasher, in dem wir uns in Third Person-Ansicht durch eine Fantasy-Welt schnetzeln.

Ghostwire Tokyo (erscheint auch für PC, kommt aber konsolenexklusiv und zeitexklusiv für PS5) - Das neue Horror-Spiel von Tango Gameworks (bekannt für The Evil Within).

Alle PS5-Spiele in einer Liste

