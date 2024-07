The One Piece Remake: Möglicher Release, Studio und alle Infos zur ersten Staffel des Netflix-Animes

Das wissen wir bereits zur neuen One Piece-Anime-Serie von Netflix.

Der aktuelle Anime zu One Piece läuft noch, trotzdem ist bereits ein Remake der Serie in Arbeit. Das soll "The One Piece" heißen und die Geschichte neu erzählen. Wir fassen hier alle Infos zusammen, die bereits bekannt sind.

Release: Wann erscheint The One Piece Remake?

Einen offiziellen Termin für den Start von The One Piece gibt es noch nicht. Im Dezember 2023 wurde das Remake mit einem ersten Teaser angekündigt, der allerdings noch nicht viel verraten hat. Hier hieß es nur, dass die Serie "in Produktion" ist.

Mit etwas Glück könnten wir also bereits 2025 mit der ersten Staffel der Remake-Serie rechnen. Das ist allerdings reine Spekulation.

Gibt es schon einen Trailer für das One Piece Remake?

Bislang gibt es noch keinen richtigen Trailer, dafür aber einen Teaser für The One Piece. Der zeigt immerhin schon einmal einen jungen Ruffy im Windmühlendorf:

1:25 One Piece-Remake des Anime mit erstem Trailer angekündigt

Streaming: Wo kann ich das One Piece Remake schauen?

The One Piece wird von Netflix in Auftrag gegeben, entsprechend werden wir den Anime mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit direkt auf Netflix streamen können.

Ob die Serie auch noch zu anderen Streaminganbietern kommt, ist bislang unbekannt. Es wäre aber zumindest äußerst ungewöhnlich für Netflix, wir gehen also nicht davon aus.

Nach dem Erfolg der ersten Staffel der Live-Action-Verfilmung von One Piece scheint der Streaming-Anbieter jetzt jedenfalls Gefallen am Franchise gefunden zu haben. Auch eine zweite Staffel der Life-Action-Serie ist nämlich bereits in Arbeit:

Studio: Wer arbeitet an The One Piece?

Das Remake wird nicht von Toei Animation produziert, die aktuell noch an der Originalserie sitzen. Stattdessen übernimmt diesmal Wit Studio. Die haben unter anderem in der Vergangenheit die ersten drei Staffeln von Attack on Titan, Spy x Family und die erste Staffel von Vinland Saga produziert.

Arcs: Welche Folgen deckt The One Piece ab?

Bislang ist nur bestätigt, dass das Remake die Story des originalen Mangas von Beginn an nacherzählen will. Die erste Staffel soll dabei die East Blue-Arc umfassen. Ob weitere Arcs folgen, dürfte wohl maßgeblich vom Erfolg des Animes abhängen. Zumindest bietet der Manga genug Material für einige Staffeln und Arcs.

Was ändert sich im One Piece Remake?

In einem Interview mit der japanischen Seite Real Sound haben Studio Wit und Production IG Präsident Takeshi Wada Anfang Juli noch einmal bestätigt, dass die Neuauflage vor allem ein besseres Pacing als die Originalserie bieten will.

Das dürfte auch kein Problem sein: Wo der aktuelle Anime parallel mit dem Manga erscheint und schon öfter das Tempo drosseln musste, um auf den Release neuer Kapitel zu warten, kann die neue Serie auf über 1.000 Kapitel Material zurückgreifen.

Eine kleine aber ebenfalls wichtige Änderung: Anders als die ersten Folgen der alten Serie wird der neue Anime nicht mehr in 4:3-Format produziert, weil das nicht mehr heutigen Sehgewohnheiten entspricht.

Was erhofft ihr euch von der Neuauflage des Animes? Würdet ihr euch bestimmte Änderungen an der Story wünschen, oder soll das Remake so originalgetreu wie möglich bleiben?