One Piece Staffel 2 auf Netflix: Release, Cast, Story und weitere Infos zur Live Action-Serie

Alles, was wir bislang zu One Piece Staffel 2 auf Netflix wissen.

Die Live Action-Serie von One Piece feiert mit der ersten Staffel auf Netflix riesige Erfolge. Sie begeistert nicht nur langjährige Fans der Manga- und Anime-Reihe von Schöpfer Eiichiro Oda, sondern zieht auch neues Publikum in seinen Bann. Deshalb ist mittlerweile auch offiziell bestätigt, dass eine zweite Staffel kommt. Wir fassen alles zusammen.

1:58 One Piece: Erster Teaser für Staffel 2 der Netflix-Serie zeigt schon den neuen Look der Strohhüte

Hinweis: Dieser Artikel dient als Übersicht zur zweiten Staffel der One Piece-Live Action-Serie. Wir aktualisieren ihn, sobald wichtige neue Informationen verfügbar sind. Letztes Update am 07. Juni: Die Netflix-Serie hat jetzt endlich das Design von Chopper enthüllt. Gleichzeitig gab es aber auch eine Hiobsbotschaft: die zweite Staffel startet erst 2026.

