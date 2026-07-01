The Seven Deadly Sins: Origin - Alle Codes im Juli 2026 und wie ihr sie einlöst

Für das Open World-RPG gibt es auch in diesem Monat wieder Bonus-Inhalte, die ihr über einlösbare Guschein-Codes bekommen könnt. Wir haben alle aufgelistet.

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Tobias Veltin
01.07.2026 | 16:30 Uhr

Im März 2026 ist das Free2Play-RPG The Seven Deadly Sins: Origin erschienen. Das Spiel finanziert sich über ein Gacha-Modell und ist für PlayStation 5, PC sowie Mobile-Geräte erhältlich.

Ähnlich wie bei anderen Spielen dieses Genres – etwa Genshin Impact – gibt es auch für The Seven Deadly Sins: Origin Bonus-Inhalte, die ihr über entsprechende Gutschein-Codes einlösen könnt. Welche das sind und wie das funktioniert, erfahrt ihr unten.

Video starten 1:00 Seven Deadly Sins: Origin - Trailer zum Free2Play-Rollenspiel

The Seven Deadly Sins: Alle Bonus-Codes im Juli 2026

CodeBelohnungen
100DAYCELEBRATION NEU3 Regular Hero Draw Tickets
WELCOMEORIGIN5 Regular Hero Draw Tickets
10 Supreme Mastery EXP
10 Supreme Enhancement Stones
10 Supreme Refinement Stones
50.000 Gold

letztes Update und Überprüfung am 01. Juli 2026

Quelle: game8.co

So löst ihr die Gutschein-Codes für Seven Deady Sins: Origin ein

Auf PlayStation 5 und iOS-Geräten

Im Spiel solltet ihr jetzt eine entsprechende Nachricht bekommen, mit der ihr die Boni einsammeln könnt.

Auf PC und Android-Geräten

  • Ruft das Ingame-Menü auf
  • Wählt "Einstellungen" und dann "Konto"
  • Navigiert zum "Code einlösen"-Option und gebt ihn hier ein.

Die Gutschein-Codes werden vermutlich im Monats-Rhythmus wechseln und aktualisiert. Sobald neue Codes verfügbar sind, werden wir den Artikel entsprechend aktualisieren.

In The Seven Deadly Sins: Origin taucht ihr in eine riesige, magische Open-World-Version von Britannia ein, in der Raum und Zeit auf mysteriöse Weise kollidiert sind. Ihr schlüpft in die Rolle von Prinz Tristan und erlebt eine komplett neue Geschichte im Universum des bekannten Hit-Animes. Gameplay-Kern sind Echtzeitkämpfe, bei denen ihr ein Team aus verschiedenen Charakteren steuert.

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Genre: Rollenspiel

Release: 2026 (PC, PS5)

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