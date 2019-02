The Witcher auf Netflix - Angebliches Drehbuch gibt Fans Rätsel auf

The Witcher erscheint als Netflix-Serie. Die Dreharbeiten gehen allem Anschein nach auch gut voran und Henry Cavill soll den Hexer verkörpern.

Sonst wissen wir allerdings nur sehr wenig über das Projekt. Wann es erscheint und worum es geht, steht noch in den Sternen.

Das hindert die Fans aber natürlich keineswegs daran, alles zu nehmen, was sie kriegen können. Möglicherweise könnte eine Seite des angeblichen Drehbuchs jetzt etwas Licht ins Dunkel bringen.

Angebliches Witcher-Drehbuch erfordert Detektiv-Arbeit

Die ganze Angelegenheit gestaltet sich allerdings höchst mysteriös und rätselhaft. Selbst wenn es sich wirklich um eine Seite des Skripts zur The Witcher-Serie handeln sollte, hält sich der Informationsgehalt in Grenzen.

Denn die Seite des vermeintlichen Drehbuchs lässt sich kaum bis gar nicht entziffern. Was natürlich große Wellen schlägt und Fans zum kollektiven Lösen des Rätsels animiert. Vielleicht könnt ihr ja auch einen Beitrag leisten.

So sieht die Seite des angeblichen Drehbuchteils aus: Sehr verschwommen. In Rot wurden auf der rechten Seite die Passagen eingetragen, die eventuell schon entziffert wurden.

The Witcher: Was könnte auf der Skript-Seite stehen?

Selbstverständlich ist das Ganze mit extremer Vorsicht zu genießen. Ein Teil des Textes könnte aber zumindest schon in Ansätzen entziffert worden sein.

Nur hilft uns das auch nicht weiter, um herauszufinden, worum es in dem vermeintlichen Drehbuch eigentlich geht.

Die meisten Reddit-Nutzer sind sich einig: Die Namen der Figuren dürften etwas mehr Licht ins Dunkel bringen.

So lautet der Text, von dem zum Beispiel User Shitake glaubt, ihn entziffert zu haben:

"You're a hundred ___ sight, are ___ but if a ___ that ___ thing when happens is ___

___ around, eyeing the ___ with uncertainty.

Aye, it sells ___

___ Hey, ___"

"You're saying they believe that there's no such thing as death?

Not entirely, child. You don't sell a ___ thing as you ___ of she sold. For ___ the ___ of life or death are ___ in gold are merely ways of reading between lines."

"___ NIGHT

___ with ___ the pack of ___ to the city.

In the foreground could lie ___ he stands and ___ he is supply, his curiosity rising. He turns back to his mother, ___"

Möglicherweise lautet der erste Satz aber auch "You'e a hundred percent right," wie ein anderer Reddit-Nutzer anmerkt. Es wird wohl ein Rätsel bleiben – oder?

Was erkennt ihr darin? Hat euch das Rätselfieber gepackt?

