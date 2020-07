The Witcher - Netflix kündigt Prequel-Serie zum ersten Hexer an

Völlig überraschend hat Netflix soeben eine neue The Witcher-Serie angekündigt. In der Hauptrolle werden wir jedoch nicht den berühmten Hexer Geralt, Ciri, Yennefer und Co. erleben. Die Serie ist laut dem Streaming-Anbieter nämlich ein Spin-off, das die Vorgeschichte der ersten Staffel erzählt.

Hier alle wichtigen Fakten auf einen Blick:

Name: The Witcher: Blood Origin

The Witcher: Blood Origin Episoden: 6

6 Produzenten: Lauren S. Hissrich, Declan de Barra

Und darum gehts: 1200 Jahre vor den Ereignissen rund um Geralt von Riva erleben wir, wie sich die Welten der Monster, Elfen und Menschen zusammenschließen und so das Witcher-Universum formen, wie wir es heute kennen. Exakt zu dieser Zeit erblickte der erste Witcher das Licht der Welt, der wohl im Fokus der Geschichte steht.

Hier der offizielle Tweet von Netflix:

Das Spin-off soll nicht wie unlängst vermutet ein Anime werden, sondern erneut Live-Action mit realen Personen zeigen. So, wie wir es aus der ersten Staffel von The Witcher Netflix gewohnt sind.

Sobald wir neue Informationen zum Prequel wie beispielsweise den Release oder den Cast erhalten, werden wir euch darüber informieren.

So steht es um die 2.Staffel von The Witcher

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Dreharbeiten zur zweiten Staffel für mehrere Wochen ausgesetzt. Zwar soll es laut Netflix bald weitergehen, Ende des Drehs ist jedoch voraussichtlich erst Anfang 2021. Bis wir die Staffel auf Netflix erleben, dürfte es also noch gut ein Jahr dauern. Derweil gibt es jedoch schon Informationen zum Inhalt.

Was genau, lest ihr hier:

Freut ihr euch auf das Spin-Off oder wollt ihr lieber so schnell es geht erfahren, wie es mit Geralt, Ciri, Yeneffer und Co. in der zweiten Staffel weitergeht?