The Witcher: Netflix bestätigt Anime-Film Nightmare of the Wolf

The Witcher stellt für Netflix einen riesigen Erfolg dar, der sich auch auf alle anderen Bereiche der Marke auswirkt: Der Verlag musste neue Bücher drucken, die The Witcher-Spiele waren teilweise beliebter als zu ihrem Release. Darum soll die Erfolgsstory natürlich fortgesetzt werden. Aber nicht nur als Serie, sondern auch als Film: Netflix bestätigt die Gerüchte und hat offiziell den "Anime"-Film Nightmare of the Wolf angekündigt.

The Witcher-Anime Nightmare of the Wolf erzählt neue Geschichte

Die Gerüchte sind wahr! Wie bereits in den letzten Tagen gemunkelt wurde, kommt tatsächlich nicht nur die zweite Staffel der Netflix-Serie auf uns zu, sondern auch ein The Witcher-Film. Dabei handelt es sich allerdings um keine Live Action-Verfilmung, sondern laut dem NX-Netflix-Account um einen Anime.

Darum geht's: Der Hexer Geralt von Riva muss sich in Nightmare of the Wolf einer "neuen Bedrohung" stellen, die den Kontinent heimsucht. Dabei soll es sich um eine neue Witcher-Story handeln. Also allem Anschein nach um eine, die wir noch nicht aus den Büchern oder den Spielen kennen. Mehr wissen wir leider noch nicht.

The rumors are true, a new Witcher story is in the works! The anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, will take us back to a new threat facing the Continent. Brought to you by the Witcher team @LHissrich and @BeauDeMayo, and Studio Mir the studio behind Legend of Korra. — NX (@NXOnNetflix) January 22, 2020

Von wem kommt's? Hinter dem The Witcher-Film Nightmare of the Wolf verbirgt sich zum einen das Team, das auch für die The Witcher-Serie verantwortlich zeichnet: Showrunnerin Lauren S. Hissrich und Autor Beau deMayo. Dazu gesellt sich Studio Mir, die Macher von Legend of Korra.

Wann geht's los? Das bleibt leider noch unklar. Netflix verrät nicht, in welchem Stadium sich der Zeichentrick-Film zu The Witcher befindet. Sollten allerdings tatsächlich alle Gerüchte stimmen, dann könnte uns dieser animierte Film sogar noch vor der zweiten Staffel der Serie erwarten.

