Der TikTok-Hype geht weiter: Diese Fantasy-Reihe hat einen neuen Teil und macht damit alles anders!

Band 1 der Nyaxia-Chroniken hat es auf die Spiegel-Bestseller geschafft, und der dritte Band wird es ihm wohl gleichtun.

Wer sich ein bisschen in der Welt der Bücher und damit verbunden auf Booktok auskennt, wird an dieser Fantasy-Reihe nicht vorbeigekommen sein: Mit "The Serpent and the Wings of Night" hat die Autorin Carissa Broadbent einen Hit gelandet, der sämtliche Besteller-Listen gestürmt hat. Jetzt ist der dritte Teil der Reihe erschienen, der eine neue Geschichte mit einer neuen Protagonistin erzählt.

Elias Mohr Elias ist begeisterter Fantasy-Leser und durch sein Buchwissenschafts-Studium auch besten in diesem Bereich bewandert. Für die Gamepro macht er sich regelmäßig auf die Suche nach neuem Lesestoff und potentiellen Bestsellern.

Dark-Fantasy im Tik Tok-Hype

Um den Hype der Nyaxia-Chroniken zu verstehen, müssen wir erstmal zurück zu Band eins gehen: Oraya ist die menschliche Adoptivtochter des Königs der Vampire und muss in einer Welt leben, in der alles und jeder sie töten will. Um in dieser Welt mehr sein zu können, nimmt sie am Kejari teil, einem legendären Turnier, was von der Göttin des Todes selbst veranstaltet wird. Und um dieses Turnier zu überleben, muss sich Oraya mit dem gefährlichen, aber genauso anziehenden Raihn verbünden, doch diese Anziehung ist extrem gefährlich.

Vampire sind in diesem Buch wesentlich cooler und gefährlicher als bei Twilight.

Die düstere Fantasy-Erzählung mit Vampiren und starker Romance passt genau ins Spektrum moderner New Adult-Romane und bringt deshalb alles mit, was ein gutes Booktok-Buch ausmacht. Bis hin zum richtig schicken Farbschnitt.

Der Fantasy-Bestseller mit alten Stärken und neuer Protagonistin

Im dritten Band, der am 13. Februar erschienen ist, geht es aber nicht mehr um Oraya und Raihn, sondern um die Vampirin Mische, die in den anderen beiden Büchern der Reihe bereits als Nebenfigur vorkam. Jetzt wird ihre Geschichte in den Mittelpunkt gestellt.

Genau wie die anderen Bücher kommt auch der dritte Band mit einem wunderschönen Farbschnitt und Cover mit Goldprägungen daher.

Nachdem Mische in einen Vampir verwandelt wurde, tötet sie den, der sie gewandelt hat, den Vampirprinzen. Nun soll sie hingerichtet werden, bis Mische von Asar, dem Prinzen des Hauses der Schatten, gerettet wird, der sie zur Teilnahme an einer wahnwitzigen Mission zwingt: In die Unterwelt gehen und den Gott des Todes wiedererwecken.

Alle Bände auf einen Blick

Wer die ersten beiden Bände mochte, wird hier einen würdigen Nachfolger finden, denn sowohl die alten, als auch die neuen Figuren überzeugen durch Tiefe und Vielschichtigkeit, die Story ist spannend geschrieben und mach Lust auf Band vier, der bereits in Arbeit ist. Fans von dunkler Fantasy, New Adult und Romance sollten zugreifen.