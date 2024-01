Heißersehnte Tonie-Figur erscheint bald! Zuma aus Paw Patrol jetzt sichern

Bald erscheint die neue Paw Patrol Tonie-Figur. Bei MediaMarkt könnt ihr sie euch jetzt vorbestellen.

Die lange erwartete neue Tonie-Figur mit Zuma aus Paw Patrol könnt ihr jetzt endlich vorbestellen und somit sichergehen, dass ihr sie pünktlich zum Release bekommt. Sie ist jetzt sowohl bei MediaMarkt als auch bei Saturn zum normalen Preis von 16,99€ verfügbar. Der Versand ist kostenlos und laut den Angaben der Händler wird pünktlich zum Erscheinungstag am 8. Februar geliefert:

MediaMarkt und Saturn bieten eine Preisgarantie: Falls die Tonie-Figur bis zum Release noch günstiger werden sollte, zahlt ihr also automatisch weniger. Bei Amazon ist Zuma bislang übrigens noch nicht verfügbar, aber auch hier dürfte die Figur bald auftauchen. Sobald sie bestellt werden kann, werdet ihr sie hier neben den anderen Paw Patrol-Figuren finden:

Was bietet die neue Paw Patrol Tonie-Figur?

Mit Zuma bekommt nun endlich auch die Nummer 7 unter den regulären Mitgliedern der Paw Patrol seine eigene Tonie-Figur. Sie zeigt den braunen Labrador in seinem typischen orangefarbenen Outfit mit dem kleinen Anker auf der Marke, der seine Liebe zum Wasser ausdrückt. Die neue Figur bietet gleich vier verschiedene Paw-Patrol-Geschichten. Hier die Liste:

Kühe tanzen aus der Reihe (Track 1 bis 4)

Alex auf Rettungsmission (Track 5 bis 7)

Alex erster Schultag (Track 8 bis 11)

Der Stromausfall (Track 12 bis 15)

Was sind Tonie-Figuren überhaupt?

Die Tonie-Figuren werden oben in den Toniebox-Lautsprecher eingefügt, um Hörspiele und Musik abzuspielen.

Bei den Tonie-Figuren handelt es sich um Spielzeugfiguren, die in Verbindung mit der Toniebox auch dazu genutzt werden können, um Hörspiele oder Musik abzuspielen. Die Figur muss dazu nur oben in die Toniebox gestellt werden. Kinder bekommen hier also ein Spielzeug und eine damit verbundene Geschichte, welche die Fantasie anregt, in einem Paket.

Ein Vorteil von Tonie-Figuren ist zudem, dass sie sehr viel robuster und schwerer zu zerstören und zugleich weniger kompliziert sind als so ziemlich alle anderen Geräte und Medien, die man für Hörspiele verwenden könnte. Vor allem für kleine Kinder lohnen sie sich daher. Falls ihr noch keine Toniebox besitzt, könnt ihr sie hier in verschiedenen Farben finden:

