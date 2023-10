Toniebox & Tonie-Figuren im Angebot: Starterset, Disney- und Paw Patrol-Figuren nur noch kurze Zeit günstig

Nur noch für kurze Zeit könnt ihr euch bei MediaMarkt und Saturn Tonie-Figuren und auch Tonieboxen günstig sichern.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn bekommt ihr gerade Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf fast alles. Neben vielen Technik-Angeboten, die von 4K-Fernsehern und Handys bis hin zur PlayStation 5 und Nintendo Switch reichen, gilt das auch für die beliebten Tonie-Figuren und Tonieboxen. Wenn ihr also die ziemlich preisstabilen Figuren und Lautsprecher für Kinder günstig abstauben möchtet, ist jetzt also die Gelegenheit.

Der Sale läuft allerdings nur noch bis 9 Uhr am Montagmorgen. Ihr habt also nicht mehr viel Zeit.

Diese Tonie-Figuren und Tonieboxen gibt’s günstiger

Der Rabatt gilt für so ziemlich alle Tonie-Figuren im Sortiment von MediaMarkt und Saturn. Selbst brandneue Figuren, die erst im November erscheinen, gibt es günstiger. Hier haben wir euch eine kleine Auswahl zusammengestellt:

Falls ihr erst noch eine Toniebox braucht, könnt ihr euch zwischen der normalen Version und der Disney 100 Sonderedition entscheiden. Letztere ist zwar etwas teurer, dafür bekommt ihr hier die exklusive Disney Fantasia Tonie-Figur mitgeliefert.

Was sind Tonieboxen und Tonie-Figuren?

Die Tonieboxen (links die Disney 100 Sonderedition) und die Tonie-Figuren kombinieren Spielzeug und Hörspiel.

Die Toniebox ist ein Lautsprecher, in den oben die Tonie-Figuren eingefügt werden. Diese niedlichen Figuren können als Spielzeug verwendet werden, dienen aber zugleich zum Abspielen von Liedern und Hörspielen, wenn sie zusammen mit der Toniebox verwendet werden. In der Regel bekommen die Kinder dabei natürlich eine Geschichte über die betreffende Figur erzählt, die dem Spielzeug Leben einhaucht und die Fantasie anregt.

