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Toniebox und Tonies stark reduziert bei MediaMarkt: deckt euch jetzt mit Figuren ein

Bei der MwSt.-Aktion von MediaMarkt sind auch haufenweise Tonie-Figuren reduziert, schnappt euch die besten Angebote, bevor sie ausverkauft sind.

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Elias Mohr
04.06.2026 | 15:02 Uhr


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Wie üblich sind auch dieses Mal zahlreiche Tonie-Figuren und auch die Toniebox selbst bei der MwSt.-Aktion bei MediaMarkt reduziert. Wie üblich sind auch dieses Mal zahlreiche Tonie-Figuren und auch die Toniebox selbst bei der MwSt.-Aktion bei MediaMarkt reduziert.

Egal ob Disney, alte Kinderbuch-Klassiker oder Schlaflieder: Es gibt mittlerweile so gut wie nichts, was es nicht auch als Tonie-Version gibt. Die kleinen Hörspiel-Figuren haben die Welt im Sturm erobert und im aktuellen MediaMarkt-Sale bekommt ihr sowohl die Box, als auch die Figuren zu einem Hammerpreis.

Schnappt euch hier die Toniebox 2 zusammen mit Figur

Haufenweise Tonie-Figuren zum Spottpreis: zehn ausgewählte Highlights

Falls ihr bereits eine Toniebox besitzen solltet, sind natürlich vor allem die Angebote der Figuren für euch interessant. Deswegen haben wir euch zehn besonders interessante Figuren aus der Aktion herausgesucht:

Bedenkt dabei, dass der Rabatt nur gilt, wenn ihr mit eurem MediaMarkt-Konto angemeldet seid. Falls ihr keins haben solltet, ist das innerhalb weniger Minuten kostenlos angelegt.

Das unterscheidet die Toniebox 2 von ihrem Vorgänger

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Tonieboxen ist Tonieplay: Auf der neuen Box können eure Kleinen nicht nur Hörspiele anhören, sondern interaktive Spiele spielen. Eine Drehscheibe sorgt dafür, dass sie zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen können. So werden Geschichten direkt beeinflussbar und mit den richtigen Figuren gibt es sogar Rätsel zu lösen oder ein Quiz abzuhalten. Und das Beste: Die Toniebox 2 kommt weiterhin ganz ohne Bildschirm aus.

Durch einen LED-Ring wird die Toniebox 2 zum gemütlichen Nachtlicht. Durch einen LED-Ring wird die Toniebox 2 zum gemütlichen Nachtlicht.

Es gibt außerdem eine wesentlich bessere Beleuchtung, mit der sich die Box theoretisch auch als Nachtlicht verwenden lässt. In der Früh kann sie auch als Wecker fungieren, sodass euer Sonnenschein mit Tageslicht geweckt wird, anstatt von einem unangenehmen Klingeln. Wer also jetzt seinem Nachwuchs in die Welt der Tonies einsteigen will, der kann sich die Toniebox 2, die ich euch empfehlen würde, wenn ihr nicht schon eine Toniebox habt, jetzt mit einem starken Rabatt bei MediaMarkt sichern.

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