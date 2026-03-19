Ist das der beste Gaming-PC für Hatsune-Miku-Fans? – Jetzt das limitierte Custom-Design sichern und 4K genießen

Bereits seit ihrem digitalen Debüt im Jahr 2007 begeistert Hatsune Miku weltweit Fans der Vocaloid-, J-Pop- und Anime-Kultur. Türkisfarbene Zöpfe, unverwechselbarer Klang ihrer Stimme und unzählige Songs, in denen Kreative aus aller Welt sie zu Leben erwecken, haben Miku längst zu einem globalen Kulturphänomen gemacht. Auch fast zwei Jahrzehnte später ist ihre Popularität ungebrochen und sie tourt als Hologramm durch die Welt und rennt als Fortnite-Skin über Monitore!
Gemeinsam mit Crypton Future Media hat ASUS das digitale Idol nun in Hardware gegossen: Die streng limitierte GameStar PC ASUS ROG Hatsune Miku Edition bringt die charakteristischen Türkis-rosa-Faben, verspielte Cyber-Elemente und ikonische Vocaloid-Designs direkt in euer Setup. Aus dieser Kooperation entsteht ein einzigartiger High-End-Gaming-PC, von dem wir euch, zusammen mit BoostBoxx, ganze 50 Stück anbieten dürfen – ein echtes Sammlerstück für Miku-Fans und Power-User gleichermaßen.
Vom Gehäuse über das Mainboard bis hin zur bockstarken ROG Astral RTX 5080 und der Wasserkühlung wurden gleich fünf Premium-Komponenten im offiziellen Miku-Look gefertigt. Jedes Detail, jedes Panel und jede RGB-Linie wurden so gestaltet, dass Fans sofort erkennen: Das hier ist mehr als nur ein PC – es ist eine Hommage an ein digitales Idol, das ganze Generationen weltweit geprägt hat.Schnappt euch jetzt den limitierten Hatsune-Miku-PC bei BoostBoxx
Miku, Miku, you can call me Miku – Hardware im Überblick
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- Prozessor: AMD Ryzen 9 9950X3D (16x bis zu 5,4 GHz, wassergekühlt)
- Grafikkarte: ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 O16G Hatsune Miku Edition
- Mainboard: ASUS ROG STRIX X870E-H Gaming WiFi 7 Hatsune Miku Edition
- RAM: 96 GB DDR5-6400 Corsair Vengeance RBG schwarz
- SSD: 4.000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD
- Wasserkühlung: ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 Hatsune Miku Edition
- Netzteil: 1200 Watt ASUS ROG THOR 1200P3 Hatsune Miku Edition
- Gehäuse: ASUS ROG STRIX Helios II Hatsune Miku Edition
Volle Grafikpower mit RTX 5080 und Hatsune Miku
Die limitierte ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 Hatsune Miku Edition ist das Herzstück des Gaming-PCs – futuristisch im Design, brachial in der Leistung. Mit 16 GB GDDR7 liefert sie mehr als genug Reserven für kommende Grafikhighlights und stemmt 4K-Gaming mit maximalen Details spielend. Pathtracing-Effekte, wie komplexe Beleuchtung und feine Reflexionen rendert die 5080 mühelos, während DLSS 4 samt Multi-Frame-Generation eure FPS in stabile dreistellige Bereiche katapultiert und euch zukunftssicher aufstellt.
GPU: ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 - 16 GB GDDR7
RAM: 96 GB DDR5-6400
SSD: 4.000 GB M.2 PCIe 4.0
- Brachialer Gaming-PC mit Hatsune Miku Design
- 4K-Power satt dank RTX 5080
- Schneller X3D-Prozessor mit 16 CPU-Kernen
- Nur in begrenzter Stückzahl erhältlich
Damit euch all die Power nicht zum »Meltdown« bringt, setzt die ASTRAL-Karte auf ein besonders starkes Kühlkonzept: Das Quad-Lüfter-Design erzeugt bis zu 20% höheren Luftdruck, unterstützt von einem gefrästen Heatspreader und einem GPU-Wärmeleitpad mit Phasenwechselmaterial. Das Ergebnis: effizientere Wärmeabfuhr und angenehm niedrige GPU-Temperaturen – selbst unter Dauerlast.Zum GameStar PC ASUS ROG Hatsune Miku Edition bei BoostBoxx
Gigantische Rechenpower mit 16 Kernen und genialer Kühlung
Für die nötige Rechenpower sorgt der extrem schnelle AMD Ryzen 9 9950X3D. Mit seinen 16 Kernen meistert der High-End-Prozessor alles von anspruchsvollen Games bis hin zu aufwendigem Videoschnitt – und das mit beeindruckender Souveränität. Mit Boost-Taktraten von bis zu 5,7 GHz spielt ihr wie Miku ganz vorne mit.
Das große Highlight der X3D-Reihe bleibt jedoch die 3D V-Cache-Technologie, die den L3-Cache auf massive 128 MB erweitert. Dadurch kann die CPU auf den deutlich schnelleren Zwischenspeicher der CPU zugreifen und so Inhalte schneller laden. »World is Mine«, ist hier nicht nur ein Song, sondern Programm.
Damit der Ryzen 9 9950X3D jederzeit kühl bleibt, arbeitet in diesem PC die ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB Hatsune Miku Edition. Die Spezialversion vereint brachiale ROG-Performance mit der futuristischen Blau-Grün-Pink-Ästhetik von Hatsune Miku und ist damit nicht nur funktional, sondern auch ein echter Hingucker. Mit vormontierten Daisy-Chain-ARGB-Lüftern, die hohen Luftstrom und starken statischen Druck bei geringer Lautstärke erzeugen, bleibt eure CPU auch bei Hochbetrieb auf niedrigen Temperaturen.
Das große Highlight sitzt direkt auf dem Pumpendeckel: ein bewegliches 6,67-Zoll-AMOLED-Display, das Videos mit Naked-Eye-3D-Effekt darstellen kann – denselben Effekt, den man von beeindruckenden 3D-Werbetafeln aus Tokio oder dem New Yorker Times Square kennt. Hier könnt ihr euch gestalterisch frei ausleben und eure Waifu noch besser in Szene setzen. Auf Wunsch zeigt euch das Display auch Systeminfos oder personalisierte Animationen.Direkt den GameStar PC ASUS RPG Hatsune Miku Edition bei BoostBoxx sichern
Zukunftssichere Power für Spitzenleistung
Das ASUS ROG Strix X870E-H Gaming WiFi 7 Hatsune Miku Edition bringt nicht nur das ikonische Blau-Grün-Rosa-Design direkt auf euer Mainboard, sondern auch modernste Technik für die kommenden Jahre. Dank AM5-Sockel, WiFi 7 und Unterstützung für die neuesten Ryzen-CPUs seid ihr bestens für zukünftige Generationen gerüstet – egal ob Gaming, Streaming oder kommende KI-Features.
Auch beim Ausbau lässt das Miku-Board keine Wünsche offen: vier M.2-Steckplätze (davon zwei in PCIe 5.0), Dual USB4 und gleich vier USB-10Gbps-Ports. Kombiniert mit Aura-Sync-RGB wird das Mainboard selbst zum leuchtenden Highlight im System – und zum absoluten Hautpcharakter eures Setups, das mindestens so stylisch ist wie Hatsune Miku selbst.Zum limitierten Hatsune-Miku-Gaming-PC bei BoostBoxx
RAM und Speicher im Überfluss
Mit dem satten Corsair Vengeance RGB und seinen 96 GB DDR5-6400 RAM im Dual-Channel-Betrieb seid ihr mehr als gerüstet, für alles, was moderne Spiele, Streaming-Tools oder Kreativprogramme in absehbarer Zeit je verlangen konnten. Egal ob gigantische Open-Worlds, moderne KI-Anwendungen oder hochauflösender Videoschnitt – euer Arbeitsspeicher wird mit allem fertig. Falls ihr selbst noch mehr RAM verbauen wollt, könnt ihr ihn auf bis zu 256 GB erweitern.
Auch beim Speicherplatz gibt es keine Engpässe. Die gigantische 4 TB M.2-SSD sorgt mit ihrer hohen Geschwindigkeit für schnellstmögliche Ladezeiten und bietet mehr als genug Raum für die größten Spielebibliotheken. Und falls ihr irgendwann doch noch nachrüsten möchtet, stehen auf dem Miku-Mainboard weitere M.2-Slots bereit.Hier gehts zum GameStar PC Hatsune Miku Edition bei BoostBoxx
Traum-Setup für Fans im ikonischen Miku-Look
Das ASUS ROG Strix Helios II Hatsune Miku Edition verleiht dem Rechner den unverwechselbaren Miku-Look – eine Mischung aus futuristischer ROG-Performance und dem ikonischen blau-grün-pinken Farbschema der virtuellen Sängerin. Der stabile Aluminiumrahmen und die auffällige Frontblende mit Diamantgrill-Design wirken wie gemacht für Showcase-Builds, während die beiden getönten Glaspaneele das Innenleben, die ARGB-Beleuchtung und die Nr.-01-Vocaloid-Akzente der Komponenten perfekt in Szene setzen.
Dank der vorinstallierten 140-mm-Lüfter ist jederzeit für optimalen Airflow gesorgt. Durch zahlreiche Abdeckungen bleibt das Innere aufgeräumt, sodass keine unnötigen Kabel vom stylischen Design ablenken. Für den Transport wurden oben ergonomische X-förmige Tragegurte angebracht, die den Miku-Tower auch auf LAN-Partys kinderleicht handhabbar machen.
Auch das Netzteil selbst ist im Miku-Hatsune-PC ein absolutes Highlight. Mit dem ASUS ROG THOR 1200W Platinum III Hatsune Miku Edition verbindet ihr hohe Performance mit dem ikonischen Miku-Look. Durch GPU-First-Spannungsstabilisator verbessert sich die Stromversorgung euer Grafikkarte um bis zu 45 % und sorgt für flüssigeres Gaming bei gleichbleibender Leistung.
Ein weiteres Highlight ist das magnetische OLED-Display, das den futuristischen Look des Systems unterstreicht und die Leistungsaufnahme in Echtzeit anzeigt. Hochwertige Komponenten, eine fein abgestimmte Lüfterkurve und die Lambda-A++-Zertifizierung garantieren dabei niedrige Geräuschwerte, exzellente Kühlung und eine lange Lebensdauer.Sichert euch den limitierten Gaming-PC im Hatsune-Miku-Look bei BoostBoxx
Warum einen GameStar Gaming-PC von BoostBoxx?
Unsere GameStar-PCs werden von unseren Hardware-Experten konfiguriert und von den Profis von BoostBoxx in Deutschland zusammengebaut – der Gaming-Sparte von CSL, einer der größten Systemintegratoren Europas mit Sitz in Langenhagen bei Hannover. Mit tausenden positiven Bewertungen auf Trustpilot, könnt ihr sicher sein, hier nur höchste Qualität zu bekommen.
- Nur qualitativ hochwertige Hardware bekannter Hersteller, wie zum Beispiel die unseres Partners ASUS
- Exklusive GameStar-Wasserkühlung mit RGB
- Im BoostBoxx-Konfigurator könnt ihr jeden GameStar-PC an eure Wünsche anpassen.
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