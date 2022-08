Top-Bundle für PS4: DualShock Controller mit Gran Turismo 7 für nur 59,99€

Bei Otto könnt ihr nur heute im Tagesangebot ein günstiges Bundle für PS4 bekommen: Für den PS4-Controller Sony DualShock 4 und den Rennspielhit Gran Turismo 7 bezahlt ihr zusammen nur noch 59,99€. Das ist ein sehr günstiger Preis angesichts des Umstandes, dass Gran Turismo 7 erst einige Monate alt ist und der DualShock 4 schon allein bei Otto derzeit 56,99€ kostet. Hier geht’s zum Deal:

Das Angebot gilt nur für die schwarze Version des DualShock 4 Controllers. Zum Kaufpreis kommen noch 2,95€ für den Versand dazu, es sei denn, ihr verfügt über Otto Up.

PlayStation Sommerangebote bei Otto

Vom heutigen Tagesdeal abgesehen könnt ihr bei Otto gerade auch noch viele weitere PS4- und PS5-Spiele günstiger bekommen, da momentan die PlayStation Sommerangebote laufen. Hier gibt es zum Beispiel The Last of Us Part 2, Marvel’s Spider-Man und Days Gone für jeweils 14,99€. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Dabei solltet ihr allerdings nicht vergessen, dass gerade auch noch bei anderen Händlern wie Amazon, MediaMarkt und Saturn Sales mit günstigen PlayStation-Spielen laufen. Die Preise ähneln sich in vielen Fällen, aber manchmal kann sich der Vergleich lohnen:

Wie gut ist Gran Turismo 7?

Gran Turismo 7 hat uns im Test zum Release sehr gut gefallen, was unter anderem daran liegt, dass diesmal wieder mehr Wert auf eine ordentliche Singleplayer-Kampagne gelegt wurde als im Ableger Gran Turismo Sport. Außerdem hat uns die tolle Fahrphysik und das hervorragende neue Wettersystem überzeugt. Der Umfang geht mit über 400 Fahrzeugen und 34 Strecken ebenfalls in Ordnung.

Zwar mussten wir nachträglich ein paar Punkte abwerten, weil die Mikrotransaktionen dreister ins Fortschrittssystem eingriffen, als in der Testfassung abzusehen war. Inzwischen haben wir nach mehreren Updates aber wieder aufgewertet, weil der Grind entschärft wurde. Mehr erfahrt ihr hier:

