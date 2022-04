Wie wär's denn man mit einem guten Headset zum Zocken an der Konsole? Zu teuer? Bei MediaMarkt nicht! Denn aktuell gibt es einige Top-JBL-Kopfhörer im Angebot. Egal ob ihr auf PS5, Xbox Series X, der Nintendo Switch oder älteren Konsolen spielt, für jede Plattform ist das richtige Headset dabei.

Ein Headset für alle Plattformen: JBL Quantum 400

Das JBL Quantum 400 setzt auf die gute alte Kabeltechnik, und ist somit fürs Zocken an sämtlichen Konsolen geeignet. Ihr dürft euch über DTS Surround-Sound freuen und so tief in die Gaming-Welt eintauchen, als wärt ihr live in der Schlacht dabei. Die 50-Millimeter-Treiber verleihen der immersiven Wirkung das i-Tüpfelchen. Das Over-Ear-Design und die Nennimpedanz von 32 Ohm lassen zusätzlich keine Störgeräusche von der Außenwelt zu.

Über drückende Stellen am Kopf werdet ihr euch nicht beklagen, denn auch das Quantum 400 sitzt weich und bequem auf eurem Haupt. Das Gewicht mit 247 Gramm und der Memory-Schaum in den Ohrmuscheln werden euch bei extralangen Sessions definitiv zugute kommen. Für knapp 80 Euro könnt ihr diesem Headset also durchaus ein Augenmerk schenken.

Kabelloser Sound für PS5 und PC: JBL Quantum 600

Für diejenigen unter euch, die kabellose Headsets bevorzugen, kommt ganz klar das JBL Quantum 600 infrage. Bei einer Akkulaufzeit von 14 Stunden könnt ihr ruhig den ganzen Tag mit Zocken verbringen, ohne das Headset an den Strom hängen zu müssen. Apropos Zocken: Das Quantum 600 ist theoretisch mit allen aktuellen Konsolen kompatibel, bei der Xbox Series X kann es aber nur kabelgebunden genutzt werden.

Die integrierte Surround-Funktion ermöglicht einen Mehr-Kanal-Sound und liefert euch damit eine überaus realistische räumliche Soundkulisse. So wirkt jedes Gefecht noch viel immersiver und epischer, als ihr es euch vorstellen könnt. Die 50-Millimeter-Treiber sorgen für den Feinschliff, indem sie eine besondere Gaming-Tonkurve erzeugen.

Abgesehen vom tollen Sound mit einem satten Bass, starken Mitten und klaren Höhen, kann das Headset auch in Sachen Komfort überzeugen. Der leichte Kopfbügel und die Ohrpolster mit Memory-Schaum sind gemütlich und passen sich eurer individuellen Kopfform perfekt an. Zudem sind die Ohrmuscheln drehbar. Alles in allem also beste Voraussetzungen für einen Gaming-Marathon ohne zerquetschte Ohren.

Weitere JBL Headsets bei MediaMarkt

Egal ob ihr vorzugsweise Sparfüchse seid oder gerne etwas mehr ausgeben wollt, MediaMarkt hat für jeden Geschmack noch weitere JBL Headsets für euch parat:

