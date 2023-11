Trophy-Hunter der Extraklasse: Dieser PlayStation-Fan schaltet seit dem 6.11.2013 täglich eine Trophäe frei

Das begehrte Edelmetall lockt diesen PlayStation-Spieler seit zehn Jahren täglich vor den TV.

Spielt ihr viel? Nicht so viel wie dieser PlayStation-Fan hier: Seit über zehn Jahren sitzt der nämlich nicht nur täglich vor der Konsole, sondern schaltet auch noch jeden Tag mindestens eine Trophäe frei. Das ist auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Leidenschaft, die weit über alles hinaus geht, was wir sonst so mitbekommen.

PS4- und PS5-Trophäenjäger hat jeden Tag mindestens eine Trophäe freigeschaltet – seit über zehn Jahren

Darum geht's: Seit PS3-Zeiten können PlayStation-Fans für bestimmte Errungenschaften in Spielen Trophäen freischalten. Für kleinere Herausforderungen gibt es Bronze und das geht über Silber und Gold bis hin zu Platin, wenn ihr in einem Spiel alle anderen Challenges bestanden habt. Viele Spieler*innen sind regelrechte Trophäensammler geworden.

6:51 Diese 10 Platin-Trophäen kriegt ihr kinderleicht

PlayStation-Fan JoysticksJeff hat laut eigenen Angaben seit dem 6. November 2013 jeden einzelnen Tag mindestens eine Trophäe freigeschaltet. Seine Erfolge wurden währenddessen minutiös auf TrueTrophies festgehalten, mittlerweile ist die Trophy Streak bei Tag 3654 angekommen. Das sind genau zehn Jahre und zwei Tage.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Einen Präsentkorb bitte!

In seinem Tweet zur Feier des zehnjährigen Jubiläums wendet sich JoysticksJeff mehr oder weniger im Scherz an Shuhei Yoshida, den ehemaligen Präsidenten von Sony Interactive Entertainment. Der Gamer erwarte einen Präsentkorb und Jim Ryan sei ja leider nicht mehr verfügbar, um von ihm damit behelligt zu werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Gleichzeitig (und das dürfte sehr viel ernster gemeint sein) freut sich der PlayStation-Fan mit dem extremen Durchhaltevermögen über die Spiele der letzten zehn Jahre. Offenbar hat er vor, genau dasselbe noch einmal in den nächsten zehn Jahren durchzuziehen.

Die erste Trophäe in dieser Siegessträhne war Fisher King! in Rayman Origins auf der PS Vita. Damit dürfte dann auch geklärt sein, wie JoysticksJeff es geschafft hat, in all den Jahren wirklich täglich Trophäen freizuschalten: Offenbar hat er seine PlayStation-Affinität auch mit PS Vita und PSP unterwegs immer weiter vorangetrieben, wenn er mal nicht zuhause war.

Und, wie viele Trophäen schaltet ihr so im Schnitt pro Tag frei? Wie lang war eure längste Siegessträhne?