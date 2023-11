TV-Schnäppchen bei Amazon: OLED 4K-TV mit Ambilight, 120Hz & 55 Zoll jetzt günstig schnappen

Mit dem Philips OLED708 bekommt ihr eine hohe Bildqualität und tolle Gaming-Performance zu einem moderaten Preis.

Ihr wollt einen OLED-TV für spektakuläre Fernsehabende, der zugleich aber auch beim Gaming eine tolle Performance abliefert? Dann hat Amazon das passende Angebote für euch: Dort bekommt ihr gerade nämlich den hochwertigen und mit Ambilight ausgestatteten 4K-Fernseher Philips OLED708 im Angebot. Für 55 Zoll zahlt ihr jetzt nur noch 999€. Bis vor Kurzem lag der Preis bei Amazon noch bei 1299€, die UVP beträgt 1799€.

Bei Amazon gelten übrigens ab heute die erweiterten Rückgabefristen für die Weihnachtszeit. Das bedeutet: Produkte, die ihr von nun an bis zum 31. Dezember kauft, könnt ihr noch bis zum 31. Januar zurückgeben.

Was bietet der Philips OLED708 4K-TV?

Tolles Bild durch OLED: Der Philips OLED708 ist einer der günstigsten High-End-4K-Fernseher von Philips aus 2023. Er bietet eine sehr hohe Bildqualität, die er natürlich in erster Linie seinem OLED-Display verdankt. Dieses sorgt für perfektes Schwarz, hohen Kontrast und eine hervorragende Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen. Außerdem punktet der Philips OLED708 mit dem starken P5-Bildprozessor in seiner aktuellen Version.

Das Ambilight-Feature von Philips-TVs wirkt gerade in dunklen Räumen sehr beeindruckend.

Spektakuläre Ambilight-Beleuchtung: Eines der spektakulärsten Features des Philips OLED708 ist Ambilight. Bei Ambilight wird die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet, was den Bildschirm größer wirken lässt und für passende Atmosphäre im Raum sorgt. Hier schneidet der 708 allerdings schwächer ab als der teurere Philips OLED808, der bereits das neue Ambilight besitzt, das jede LED-Leuchte einzeln steuert und dadurch feinere Detailunterschiede abbildet.

Gut fürs Gaming: Beim Gaming macht der Philips OLED708 eine sehr gute Figur. Er bietet ein 120Hz-Display und HDMI 2.1. Mit der PS5 und der Xbox Series X sind also bis zu 120fps bei 4K-Aufklösung möglich. Zum Input Lag fehlen uns leider exakte Messungen, wir gehen aber davon aus, dass dieser wie beim Philips OLED808 bei ungefähr 7 ms beträgt, was ein sehr guter Wert fürs Gaming ist und euch beispielsweise in temporeichen Multiplayer-Matches schnelle Reaktionen ermöglicht.

