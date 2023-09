TV-Schnäppchen bei Amazon: Samsung QLED-TV mit 75 Zoll und 120Hz zum Bestpreis sichern

Für kurze Zeit könnt ihr jetzt einen 75 Zoll großen Samsung 4K-QLED-TV günstig bei Amazon abstauben.

Bei Amazon könnt ihr gerade einen 75 Zoll großen High-End-4K-Fernseher vom Samsung günstig abstauben: Für den Samsung QLED QN91B bezahlt ihr nur noch 1499€, was laut Idealo der bislang günstigste Preis für dieses Modell ist. Noch viel günstiger wird der UHD-Fernseher vermutlich auch nicht mehr, denn es handelt sich um einen Restposten, der wahrscheinlich bald ausverkauft ist. Hier kommt ihr zum Angebot:

Das Angebot läuft bereits seit gestern und laut Amazon sind inzwischen mehr als die Hälfte der noch verfügbaren Exemplare weg. Ihr solltet deshalb damit rechnen, dass der Deal noch im Laufe des heutigen Tages enden könnte.

Wie gut ist der Samsung QN91B 4K-QLED-TV?

Der Samsung QLED QN90B genügt sowohl bei der Bildqualität als auch bei der Gaming-Leistung auch hohen Ansprüchen.

Mini-LED und Local Dimming: Der Samsung QN91B gehört zu Samsungs High-End-4K-TVs aus 2022. Er bietet eine sehr hohe Bildqualität, die er seinem Mini-LED-Display verdankt. Die kleinen Leuchtdioden ermöglichen hervorragendes Local Dimming, das für sehr hohen Kontrast sorgt.

Hohe Helligkeit und QLED: Die perfekten Schwarzwerte eines OLED-TVs erreicht der Samsung QN91B zwar nicht, aber dafür ist die maximale Helligkeit mit bis zu 2000 cd/m2 ungefähr doppelt so hoch wie beispielsweise beim LG OLED C2, wodurch er HDR besser ausnutzen kann. Außerdem sorgt beim Samsung QN91B die QLED-Filterschicht für eine verbesserte Farbdarstellung.

Top fürs Gaming: Fürs Gaming ist der Samsung QN91B mit seinem 120Hz-Display und HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen hervorragend geeignet. Mit PS5 und Xbox Series X ist also Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich. Der Input Lag liegt bei nur 6 ms, was euch beim Spielen schnelle Reaktionen ermöglicht. Durch ALLM wird automatisch in den Gaming-Modus mit der geringsten Latenz geschaltet, VRR synchronisiert die Framerate des TVs und der Konsole.

