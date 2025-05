Sound vom TV-Spitzenreiter: LG versorgt euch mit einer Dolby-Atmos-Soundbar zum Hammerpreis!

LG hat nicht nur fantastische Fernseher, sondern auch grandiose Soundbars zu bieten.

Ich bin ehrlich, ich kenne mich nicht so wahnsinnig gut mit TVs aus. Da gibt es unter meinen Kollegen deutlich bessere Experten, auf dessen Urteil ich mich sehr verlasse. Mein Kollege Lorenz hat zum Beispiel den neuen LG OLED evo G5 zum besten 4k-TV des Jahres gekürt. Seine Begründung verlinke ich euch weiter unten im Artikel.

Ebenfalls von LG kommt diese grandiose Soundbar mit Dolby Atmos und einem externen Subwoofer, der euer Heimkino-Erlebnis abrundet – und das alles zum absoluten Spar-Preis.

Dolby Atmos, DTS:X und 570 Watt Leistung

Mit dieser Soundbar gehört die Welt Surround-Sounds ganz euch. Denn mit Dolby Atmos und DTS:X stehen euch bei der LG DS90TY gleich zwei Systeme zur Verfügung, die euch 3D-Sound auf oberstem Niveau bieten. Die beiden Technologien funktionieren relativ ähnlich, denn sie setzten auf Sound, der von oben kommt. Entweder habt ihr entsprechende Deckenlautsprecher oder, was wahrscheinlicher ist, ihr nutzt eine Soundbar mit nach oben abstrahlenden Lautsprechern, die den Sound quasi über Bande zu euch bringen.

LG hat mit dieser Soundbar ein wahres Biest kreiert, das euch ultimatives Heimkino-Erlebnis bietet.

Das sorgt dafür, dass ihr den Sound nicht nur platt von vorne hört, sondern eine Räumlichkeit bekommt, wodurch ihr viel immersiver ins Geschehen auf eurem Fernseher gesaugt werdet, als hättet ihr keine Soundbar.

Achso, Apropos Fernseher: Hier ist wie in der Einleitung versprochen die TV-Kaufberatung meines Kollegen Lorenz. Wenn ihr wissen wollt, warum er den G5 von LG schon jetzt für den besten TV des Jahres hält, dann schaut doch gerne mal rein.

Kristallklarer Klang, wie ihr ihn sonst nur im Kino hört

Okay, Surround-Sound hat das Ding aber klingt der denn auch wirklich gut? Na und ob! Und zwar dank verschiedenster KI-Features. Zum einen scannt die Soundbar euren Raum gründlich durch und macht Objekte aus, die den Schall reflektieren oder verschlucken und kalibriert die verbauten Lautsprecher automatisch daran an, sodass sie euch unabhängig von den Beschaffenheiten eurer Wohnung ein grandioses Sound-Erlebnis bieten kann.

Das breite Klangbild dieser Soundbar macht den Sound an eurem TV erst so richtig komplett.

Ein anderer AI-Assistent erkennt die gespielten Audio-Inhalte und optimiert sie in Echtzeit. Damit gehören die Zeiten in denen man die Lautstärke in jeder Szene eines Films neu einstellen muss, um überhaupt etwas zu verstehen endgültig der Vergangenheit an.

Dolby Atmos geht auch günstiger

Sich eine Soundbar ohne Dolby Atmos oder eine vergleichbare Technologie zu kaufen, würde ich niemandem empfehlen. Es ist einfach nicht zeitgemäß, auf solch einen fantastischen Surround-Sound zu verzichten. Wer aber nach einer Alternative sucht, die weniger kostet, für den ist vielleicht die Hisense AX3120G etwas. Die ist ebenfalls mit Dolby Atmos und DTS:X ausgestattet, hat einen externen Subwoofer, kostet aber weniger als die Hälfte der LG DS90TY.