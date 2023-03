Ubisoft könnte NPCs in kommenden Far Cry-Titeln Texte in den Mund legen, die von einer KI mitgeschrieben wurden.

Ubisoft will auf KIs setzen. Die sogenannte Künstliche Intelligenz soll dabei helfen, Dialogzeilen zu schreiben – zunächst erst einmal nur für NPCs und Dinge, die sie quasi im Vorbeigehen oder als Reaktion auf uns sagen. Aber viele Entwickler*innen reagieren jetzt schon sehr skeptisch darauf und halten offenbar nichts von der Idee.

Sexismus-Probleme bei Ubisoft: Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Darunter weitreichende Sexismus-Probleme, Frauenfeindlichkeit und Diskrimierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Zwar wurden seitens Ubisoft bereits Konsequenzen gezogen, bspw. Mitarbeiter der Führungsebene ausgetauscht und zu den Vorwürfen offen Stellung genommen, firmenintern werden diese Maßnahmen von vielen Mitarbeiter*innen jedoch als nicht ausreichend empfunden.

Ubisoft entwickelt KI, um NPC-Dialoge schreiben zu lassen

Ubisoft Ghostwriter: Der Publisher und Entwickler Ubisoft hat angekündigt, an einer KI zu arbeiten, die NPC-Textzeilen schreiben soll. Das Programm werde planmäßig zumindest einen ersten Entwurf verfassen, der dann noch von echten Autor*innen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden müsste.

Was genau soll die KI schreiben? In einem Game Developer's Conference (GDC)-Talk erklärt Ubisoft das Ganze genauer. Die Ubisoft-KI namens Ubisoft Ghostwriter solle keine Autor*innen ersetzen, sondern sie nur unterstützen.

Außerdem werde sie zunächst nur für das Geplauder von NPCs eingesetzt, sogenannte "Barks". Also Ausrufe oder kurze Aussagen und Sätze, die zum Beispiel Open World-NPCs von sich geben, wenn wir an ihnen vorbeikommen, sie schubsen, eine Waffe ziehen oder ähnliches.

Nicht in Story-Cutscenes und Lore: Für die richtigen Zwischensequenzen, wichtige Dialoge mit Hauptfiguren oder grundlegende Hintergrund-Story werde die KI laut Ben Swanson von Ubisoft La Forge (via: VGC) nicht eingesetzt – zumindest noch nicht, aber es ist natürlich nicht auszuschließen, dass sich das in Zukunft ändern wird.

Es gibt sogar schon einen Trailer zur Ubisoft Ghostwriter-KI:

Die Ubisoft-Idee mit KI-Dialogen kommt bei vielen gar nicht gut an

Entwickler*innen sind nicht begeistert: Die meisten öffentlichen Reaktionen auf die Ubisoft-KI von Autor*innen fallen überhaupt nicht positiv aus. Alanah Pearce von Sony Santa Monica (God of War Ragnarök) schreibt zum Beispiel, dass es sehr viel aufwändiger und zeitintensiver klinge, diese Textzeilen zu bearbeiten, als einfach selbst welche zu schreiben.

"Ich würde es deutlich bevorzugen, wenn AAA-Studios einfach das Budget von was auch immer es kostet, solche Tools zu erstellen, nutzen würden, um mehr Autor*innen anzustellen." (via Twitter)

In genau dasselbe Horn stoßen die meisten anderen Kommentare dazu. Viele Stimmen sprechen sich dafür aus, stattdessen lieber echte Menschen zu bezahlen, als daran zu arbeiten, sie letzten Endes überflüssig zu machen.

Viele Fans werden noch drastischer: Unter dem Trailer und in diversen Social Media-Kommentaren ist zu lesen, dass es geradezu ironisch sei, dass so eine Idee von Ubsioft komme. NPC-Dialoge in den Spielen des Publishers würden sich jetzt schon so generisch anhören, als seien sie von einer KI geschrieben worden.

I'm sorry but did they just say they can't think if dialouge on their own and need assistance from a program that takes from pre-existing media, y'know... stealing pic.twitter.com/WHoWl8e8ES — TheDoctorX11 (@TheDoctorX11) March 21, 2023

Es gibt aber auch positive Reaktionen: Einige wenige Menschen begrüßen die Idee. Womöglich ließe sich so verhindern, dass wir in Spielen irgendwann den Punkt erreichen, an dem wir alle Dialogzeilen gehört haben und das Ganze sehr repetitiv wird.

Wie denkt ihr darüber, was haltet ihr von der Möglichkeit, dass manche Dialoge in Spielen bald von einer KI entworfen werden könnten?