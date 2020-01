Ubisoft hat mittlerweile eine Vielzahl interessanter Spielereihen. Entsprechend attraktiv fällt der Ubisoft Winter Sale bei Amazon aus. Hier könnt ihr euch Spiele für PS4 und Xbox One des Publishers günstiger kaufen. Für Nintendo Switch gibt es ebenfalls drei Games im Angebot günstiger. Wie lange der Ubisoft Winter Sale noch läuft, ist uns derzeit nicht bekannt.

Ubisoft Winter Sale bei Amazon

Spiele für Nintendo Switch im Angebot: Im Ubisoft Winter Sale bekommt ihr für die Switch das sehr gute Mario & Rabbids Kingdom Battle in der Gold Edition günstiger. Außerdem sind Just Dance und Assassin's Creed 3 Remastered reduziert.

Top-Spiele von Ubisoft im Angebot bei Amazon

Assassin's Creed im Angebot: Amazon bietet euch beim Ubisoft Winter Sale Assassin's Creed: Odyssey für PS4 und Xbox One jeweils günstiger an. Solltet ihr zudem Assassin's Creed: Origins noch nicht gespielt haben, könnt ihr für die PS4 direkt das Doppelpack aus den beiden Assassin's Spielen kaufen. Dadurch bekommt ihr beide Spiele besonders günstig.



Vom Setting her schicken euch die beiden Titel ins antike Griechenland und das alte Ägypten. Die Spiele überzeugten in ihren Tests jeweils vollends und erreichten dadurch je eine sehr gute Wertung von 88 Punkten. Damit macht ihr mit den Spielen definitiv nichts falsch und erhaltet viele Stunden Spielspaß zu einem günstigen Preis.

Shooter im Angebot: Ubisoft hat natürlich auch eine Tradition, was Shooter angeht und entsprechend gibt es im Sale bei Amazon zwei davon ebenfalls günstiger. So könnt ihr euch Ghost Recon: Breakpoint und The Division 2 jeweils im Angebot kaufen. Gerade The Division 2 konnte mit 88 Punkten in unserem Test absolut überzeugen.

Darüber hinaus gibt es noch Far Cry 5 und Far Cry New Dawn im Angebot.

