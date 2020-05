Nicht nur bei den Days of Play 2020 könnt ihr interessante Angebote für die PS4 wahrnehmen, sondern derzeit euch bei Amazon. Ihr bekommt hier aktuell über 50 Spiele für die PlayStation 4 im Angebot günstiger. Darunter etliche Top-Titel wie Red Dead Redemption 2 und The Witcher 3. Wer also jetzt seine Pile-of-Shame erweitern will, kann sich hier nun weitere Spiele für die PS4 günstiger kaufen.

Spiele für PS4 günstiger kaufen

10 Spiele für PS4 mit Top-Wertung im Angebot

Wir haben euch zehn Spiele aus der Auswahl herausgesucht, die in unseren Tests mindestens eine Wertung von 80 Punkten erreicht haben. Damit ist also Spielspaß garantiert und man sollte sie nicht verpasst haben.

Die PlayStation Days of Play Angebote: Noch bis zum 8. Juni könnt ihr bei den Days of Play die PS4 Pro und PlayStation VR günstiger kaufen. Des Weiteren gibt es 12 Monate PlayStation Plus mit satten 30 Prozent Rabatt. Aktuell also die beste Zeit, um das Abo zu verlängern oder wieder damit zu starten.

1 0 Mehr zum Thema Days of Play bei MediaMarkt & Saturn: Das sind die besten Angebote [Anzeige]