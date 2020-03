Vice City, San Andreas & Co. - Was ist das beste GTA?

In der kommenden Woche vom 09. bis zum 13. März findet bei uns auf GamePro.de eine Themenwoche zu Grand Theft Auto statt. Was euch dann genau erwartet, erfahrt ihr von mir am Sonntag in einer separaten Ankündigung. Vorab wollen wir aber zur Rockstar-Reihe eine Umfrage starten und eure Meinung zu folgender Frage einholen:

Welcher GTA-Teil ist eurer Meinung nach der beste?

Seit dem Start der Action-Reihe mit Grand Theft Auto im Jahr 1997 für PS1 und PC sind insgesamt 11 Teile erschienen. Wie wir alle wissen, hat sich speziell GTA 5 wie geschnitten Brot verkauft und gilt für viele als Meilenstein im Open World-Genre. Doch ist es dadurch automatisch in eurem GTA-Ranking auf Platz 1? Das wollen wir herausfinden. Diese Titel stehen zur Wahl:

GTA 1

GTA 2

GTA 3

GTA Vice City

GTA San Andreas

GTA Advance

GTA: Liberty City Stories

GTA: Vice City Stories

GTA 4

GTA: Chinatown Wars

GTA 5

Hier geht's zur Umfrage:

Zur Umfrage:

Was ist das beste GTA?



Gründe für eure Wahl

Natürlich ist das Ranking für sich bereits sehr spannend. Was uns aber ebenfalls interessiert, sind die Gründe eurer Wahl. Warum habt ihr euch gerade für diesen einen GTA-Teil entschieden und welche Ableger waren im Rennen um die Spitze noch oben mit dabei?

Wie immer gilt: Bleibt sachlich, verzichtet auf Verallgemeinerungen und respektiert die Entscheidung des Einzelnen. Das hat bei unserer letzten Umfrage zum Thema PS5 vs. Xbox bereits super funktioniert.

Vorab, ein großes Dankeschön fürs Mitmachen und habt ein schönes Wochenende!