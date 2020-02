PS5 oder Xbox? Welche Next-Gen-Konsole holt ihr euch zum Launch?

Ihr Lieben, der Start der Next-Gen rückt Tag für Tag näher und die Frage, die uns in der GamePro-Redaktion wirklich brennend interessiert ist:

Welche Konsole holt ihr euch zum Start der Next-Gen?

Habt ihr schon eine konkrete Vorstellung davon, ob an Weihnachten eine neue Konsole unter dem Baum steht oder eben nicht, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr an unserer Umfrage teilnehmt. Den Link findet ihr in der Infobox.

Zur Umfrage:

Welche Next-Gen-Konsole holt ihr euch zum Launch?

- PS5

- Xbox

- Beide

- Keine





Gründe für eure Entscheidung

Was uns neben den reinen Entscheidung ebenfalls interessiert, sind eure Beweggründe. Warum würdet ihr euch Stand jetzt für Konsole XY entscheiden, warum holt ihr euch beide oder warum verzichtet ihr erstmal komplett auf die Next-Gen?

Eine Bitte: Und um was euch der Community Manager-Teil in mir ebenfalls bittet: bleibt sachlich, verzichtet auf Verallgemeinerungen und respektiert die Entscheidung des Einzelnen. Dankeschön! :-)

Vorab, ein großes Dankeschön fürs Mitmachen und habt ein schönes Wochenende!