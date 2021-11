Die Unreal Engine 5 dient als Grafik-Grundgerüst vieler zukünftiger Spiele. Ein neues Video zeigt jetzt, worauf wir uns dabei gefasst machen können: Jede Menge beeindruckend realistische Gesichter in Bewegung. Die Gesichtsanimationen können nun offenbar sogar durch Training erzeugt werden. Das heißt, womöglich brauchen Entwicklerstudios bald nicht einmal mehr Schauspieler*innen und Motion Capturing, sondern die Engine kann das alles ganz alleine. Cool, aber irgendwie auch ziemlich furchteinflößend.

Diese Gesichtsanimationen sehen schon beängstigend echt aus

Beeindruckend lebensnah: Fotorealistische Grafik wird immer wieder angepriesen und vielleicht nie erreicht. Trotzdem kommen Spiele der Realität immer näher. Mit beeindruckenden Ergebnissen, was die Gesichtsanimation angeht. Uncharted 4 oder The Last of Us 2 zaubern bereits teils schier unglaubliche Gesichter auf den Bildschirm, aber vielleicht geht das bald sogar noch besser und womöglich sogar ohne Motion Capturing echter Menschen.

Mit Hilfe des ZRT Face Trainers kann ein Gesicht in Echtzeit bewegt werden. Das bedeutet, Entwickler*innen pflegen offenbar einfach ihre eigens entwickelten Gesichter ein und lassen die dann dynamisch und in Echtzeit verschiedene Ausdrücke und komplexe Mimik durchlaufen. Das sieht in der Unreal Engine dann wirklich sehr beeindruckend aus.

Seht euch das neue Video an:

Uncanny Valley: Dabei macht sich relativ schnell auch der Uncanny Valley-Effekt bemerkbar. Zumindest empfinden viele Menschen künstliche, aber sehr lebensecht wirkende Menschen in Filmen oder Videospielen ab einem gewissen Grad der Realitätsnähe als unangenehm bis gruselig. Sie sind zu realistisch, gleichzeitig aber nicht realistisch genug – ein verwirrender Effekt, der Unbehagen auslösen kann.

Trotzdem wäre vor allem auch so etwas wie der Anfang von Super Mario 64 mit diesen Möglichkeiten wirklich fantastisch anzusehen und könnte richtig viel Spaß machen. Wir sind gespannt, was die Technik noch alles bringt und ob sie wirklich irgendwann Motion Capturing überflüssig machen kann. Bis dahin überlegen wir uns, ob wir das überhaupt wollen.

Was die Unreal Engine 5 darüber hinaus alles kann, erklären wir euch in einem separaten GamePro-Artikel.

Wie findet ihr das Video? Was löst es in euch aus?