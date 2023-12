Der perfekte Drink für Anime-Fans: Mit dem brandneuen UWU-Drink bekommt ihr eure eigene Waifu samt Hintergrundgeschichte!

Das sind die drei Werbegesichter für den neuen, äußerst schmackhaften UWU-Drink!

In der Welt der Softdrinks sieht man aktuell jeden Monat neue Produkte mit den wildesten Werbeversprechen. Braucht es da mit UWU-Drinks noch einen neuen?

Wir finden, ja! Der UwU-Drink stand bei uns in den letzten Tagen im Büro und konnte fast alle Tester*innen für sich gewinnen. Das Besondere ist die auffällige Dose im Anime-Stil und der Drink selbst. Er ist genau das, was er verspricht: Lecker, natürliche Zutaten und am wichtigsten: Für Anime-Fans.

Jede Geschmacksrichtung kommt mit ihrem eigenen Anime-Charakter. Pfirsich, Zitrone und Blaubeere erkennt ihr bei UWU durch die Waifus Erina, Wendy und Juvia wieder. Jede Figur hat ihre eigene Persönlichkeit und Hintergrundgeschichte auf dem Planeten UWU.

Mit unserem Code GP5 könnt ihr bei eurer Bestellung sogar 5% sparen! Den Code einfach beim Checkout eingeben und ihr bekommt 5% Rabatt.

Nicht nur Show, sondern auch Substanz

Bevor wir die Ausgangslage der UWU-Geschichte ausführen, sei an der Stelle gesagt, dass die Anime-Ästhetik, die eigene Hintergrundgeschichte und das aufwändige Design der Figuren die größte Qualität von UWU-Drinks fast schon überstrahlen, nämlich den Geschmack!

Der UWU-Drink überzeugt in erster Linie mit seinem sehr guten, fruchtigen Geschmack.

So sollte es bei einem guten Softdrink immerhin sein, denn der Geschmack ist das wichtigste und dem sind sich die Erfinder Hai und Nick bewusst. Die Zutatenliste der UWU-Drinks sind verblüffend kurz und simpel, weshalb alle drei Sorten stark fruchtig und nicht zu süß schmecken.

Das sind die Waifus hinter den Drinks

Ihr könnt euch den Aufbau der UWU-Welt vorstellen wie bei einem Anime der in seiner ersten Staffel läuft. Die Protagonistinnen sind die drei Hüterinnen des Planeten UWU Erina, Wendy und Juvia.

Erina ist die Waifu hinter dem Pfirisch-Drink und hat eine aufgeweckte und quirlige Persönlichkeit.

Auf deren Heimatplaneten wurde eine Quelle entdeckt, die bei unkontrollierter Einnahme unvorstellbare Kräfte hervorbringt. Und wo unkontrollierbare Kräfte sind, ist das Böse nicht weit. Unter der Überwachung eines Forschungsteams wurden Erina, Wendy und Juvia mithilfe der UWU-Quelle als die ersten Liquid Guardians ausgebildet.

Von diesem Ausgangspunkt soll sich die Geschichte über vier Kapitel hinweg weiterentwickeln und jeder neue UWU-Drink bringt neue Charaktere ein und wirkt sich auf die Handlung der Geschichte aus.