Vergesst Pokémon Snap - Hier kommt Pupperazzi

Announcing Pupperazzi: The Dog Spotting Video Game! ?



Wishlist on Steam: https://t.co/l2nvsVTxCB pic.twitter.com/Zo1t31ov11 — Sundae Month (@SundaeMonth) May 24, 2019

Erinnert ihr euch noch an Pokémon Snap? Das N64-Spiel, in dem ihr mit einer Kamera bewaffnet über eine verlassene Insel fahren und Fotos von den kleinen Taschenmonstern schießen konntet? Dabei ging es nicht nur darum, sie einfach nur zu fotografieren, die Pokémon versteckten sich auch in Geheimgängen oder mussten erst mit besonderen Items hervorgelockt werden.

Doch obwohl das Spiel bei den Fans unheimlich beliebt war, gab es bis jetzt keinen (inoffiziellen) Nachfolger. Bis jetzt.

Jetzt gibt es Pupperazzi, ein Spiel des Indie-Studios Sundae Month. Hier machen wir exakt dasselbe wie bei Snap, nur mit Hunden. Allerdings sind wir nicht in wissenschaftlicher Mission für Professor Eich unterwegs, sondern arbeiten als freiberuflicher Pupperazzo.

Pupperazzo oder Pawfluencer?

Dabei liegt es an uns, wie unsere Karriere voranschreitet. Jagen wir die berühmtesten Pawfluencer (Influencer mit Pfoten) der Stadt, oder wollen wir als Künstler ernst genommen werden und liefern bedeutungsvolle Portraits ab? Die Entscheidung liegt bei uns.

Auf der offiziellen Webseite des Spiels sehen wir unterschiedliche Level wie einen Strand, eine belebte Straße und ein Café, die Entwickler versprechen jedoch noch mehr Settings und Hunde-Fotografier-Wettbewerbe im lokalen Multiplayer.

Wenn ihr also, wie ich, sowieso schon am liebsten jeden Hund fotografieren würdet, der euch in der Stadt über den Weg läuft, dann könnte Pupperazzi das Spiel sein, für das ihr jahrelang trainiert habt.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings. Aktuell ist auf der Seite nur der Link zur Steamseite und dem Spieleprofil auf der Spieleseite itch.io zu finden, dementsprechend ist das Spiel bislang nur für den PC angekündigt. Wir haben die Entwickler jedoch angeschrieben um herauszufinden, ob wir bald auch auf den Konsolen auf Hundebilderjagd gehen können.

Macht ihr auch heimlich Fotos von Hunden, um sie später euren Freunden zu zeigen, oder bin ich da allein?