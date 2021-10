Ab jetzt ist der neue Victrix Gambit Dual Core Tournament Controller für Xbox One und Xbox Series verfügbar. Den offiziell lizenzierten Controller, hinter dem der bekannte Hersteller Performance Designed Products (PDP) steht, könnt ihr seit heute bei einigen ausgewählten Händlern bestellen. Allzu groß ist die Auswahl allerdings noch nicht: Was die größeren Händler angeht, haben wir den Victrix Gambit bislang nur bei Amazon gefunden. Der Preis beträgt 99,99 Euro.

Selbst bei Amazon läuft die Produktseite bislang noch nicht rund: Der Händler hat die Bilder des Controllers mit denen des ebenfalls heute erscheinenden Victrix Gambit Wireless Headsets für Xbox Series vertauscht. Falls ihr nochmal einen genaueren Blick auf den Controller werfen wollt, müsst ihr euch derzeit also die Produktseite des Headsets ansehen:

Was bietet der Victrix Gambit Xbox Controller?

Dual Core und Trigger Stops: Der kabelgebundene Victrix Gambit soll laut Hersteller PDP der „weltweit schnellste Controller für Microsofts Xbox-Konsolen“ sein, wozu unter anderem der Dual-Core-Prozessor beitragen soll. Einer der beiden Kerne ist für die Verarbeitung der Eingaben zuständig, der zweite für die Audio-Signale inklusive integriertem Dolby Atmos. Die durchschnittliche Latenz soll zwischen 2,1 und 2,4 ms betragen. Zudem führen die fünf einstellbaren Trigger-Stop-Positionen dazu, dass ihr die Trigger nicht so weit reindrücken müsst und dadurch beispielsweise schneller feuern könnt.

Anpassungsmöglichkeiten und zusätzliche Tasten: Außerdem gibt es eine Menge Möglichkeiten, den Controller an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Zum Beispiel könnt ihr die Sticks wechseln oder das Steuerkreuz gegen ein tellerförmiges D-Pad tauschen. Per App können weitere Einstellungen vorgenommen werden. Auf der Rückseite finden sich vier zusätzliche Paddels, die sich auf Wunsch und durch Austauschen eines Teils auch in zwei breitere Paddles verwandeln lassen.

Test folgt in Kürze: Für den Preis von 99,99 Euro bietet der Victrix Gambit also auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge Features. Wie gut er sich in der Praxis schlägt und ob er sein Versprechen, der schnellste Xbox-Controller zu sein, tatsächlich hält, werden wir euch demnächst in unserem Test verraten.