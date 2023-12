Visions of Mana: Märchenhaftes Action-Rollenspiel für PS5, PS4 & Xbox bei Amazon vorbestellen

Visions of Mana ist ein buntes, märchenhaftes Action-Rollenspiel, das das Spielgefühl des Klassikers Secret of Mana zurückbringen könnte.

Erst letzte Woche hat Square Enix ihn im Rahmen der Game Awards vorgestellt, nun könnt ihr den neuen Teil der berühmten Mana-Reihe, zu der unter anderem der Klassiker Secret of Mana gehört, bereits vorbestellen: Visions of Mana ist in drei verschiedenen Versionen für PS5, PS4 und Xbox Series X bei Amazon aufgetaucht und zum Preis von 69,99€ bestellbar:

Wann ist der Release von Visions of Mana?

Visions of Mana hat bislang keinen offiziellen Release-Termin. Square Enix hat das Rollenspiel bislang lediglich für 2024 angekündigt, Amazon benutzt daher derzeit den 31. Dezember 2024 als Platzhalter.

Gibt es einen Preorder-Bonus oder eine Collector’s Edition?

Über Preorder-Boni oder mögliche Deluxe oder Collector’s Editions ist bislang noch nichts bekannt. Da das Spiel bislang noch nicht mal ein finales Cover hat, hat das aber nicht viel zu bedeuten. Eine Ankündigung könnte auch später noch erfolgen, wenn Square Enix den Release-Termin bekannt gibt. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Was ist Visions of Mana?

Lange erwartete Fortsetzung: Die Mana-Reihe nahm 1991 mit Final Fantasy Adventure (hierzulande als „Mystic Quest“ bekannt) ihren Anfang und bekam 1993 mit dem auf SNES erschienenen Secret of Mana seinen bis heute berühmtesten Serienteil. Visions of Mana wird der erste neue, für stationäre Konsolen entwickelte Teil seit Dawn of Mana aus 2006. Seither kamen nur noch Remakes sowie mobile Ableger für Handys oder Nintendo-Handhelds.

Rollenspiel mit actionreichen Kämpfen: Über das Gameplay ist noch nicht allzu viel bekannt, aber es ist zu erwarten, dass es sich um ein Action-Rollenspiel im Stile der beliebten Vorgänger aus den 90ern handeln wird. Der kurze Trailer zeigt bereits Echtzeitkämpfe mit Schwert und Magie sowie einen sehr beweglichen Helden mit Doppelsprüngen und Wirbelangriffen.

Visions of Mana ist kein klassisches JRPG mit Rundenkämpfen, sondern bietet temporeiche Action.

Märchenhafte, halboffene Spielwelt: Vor allem überzeugt das bisher gezeigte Material aber durch das farbenfrohe Design seiner märchenhaften Spielwelt. Square Enix will uns anscheinend auf eine epische Pilgerreise zum legendären Manabaum schicken, die uns durch abwechslungsreiche Regionen führt. Die Spielwelt soll „halboffen“ sein, was bedeuten könnte, dass wir die einzelnen Regionen frei erkunden können, sie aber in einer bestimmten Reihenfolge besuchen.

