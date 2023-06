Die Meta Quest 2 könnt ihr gerade mit 128 oder mit 256 GB im Angebot bekommen.

Bei Amazon gibt es jetzt das Meta Quest 2 VR-Headset zum bislang günstigsten Preis im Angebot. Ihr bekommt bei der Variante mit 256 GB Speicher satte 150€ Rabatt im Vergleich zur UVP, wodurch ihr nur noch 399,99€ bezahlt. Laut Vergleichsplattformen gab es das Headset noch nie so günstig. Bei der 128-GB-Variante gibt es 100€ Rabatt, wodurch der Preis auf ebenfalls sehr günstige 349,99€ sinkt. Hier geht’s zum Deal:

Auch im Vergleich zu Konkurrenten wie dem Pico 4 VR-Headset sind die Preise der Meta Quest 2 sehr gut, ein günstigeres VR-Headset mit ähnlichem Funktionsumfang findet ihr gerade nicht. Alternativ könnt ihr die VR-Brille übrigens auch bei MediaMarkt und bei Saturn im Angebot bekommen. Bislang macht keiner der drei Händler Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt.

Was bietet das Meta Quest 2 VR-Headset?

Mit über 17 Millionen verkauften Einheiten ist die Meta Quest 2, die früher Oculus Quest 2 hieß, das bislang erfolgreichste VR-Headset überhaupt, und das aus guten Gründen:

Kabellos und eigenständig: Mit der Meta Quest 2 bekommt ihr ein VR-Headset mit Bewegungscontrollern, das ihr kabellos verwenden könnt, ohne es mit irgendeinem anderen Gerät verbinden zu müssen zu müssen. Das Tracking eurer Bewegungen funktioniert über die integrierten Kameras, durch den integrierten Prozessor könnt ihr eine große Auswahl an Spielen aus dem hauseigenen Store direkt auf der Meta Quest 2 spielen.

Gerade bei der 256-GB-Version der Meta Quest 2 könnt ihr jetzt kräftig sparen.

Am PC Steam-Spiele spielen: Ihr könnt die Meta Quest 2 aber nicht nur allein verwenden, sondern sie auch an einen PC anschließen, um sie beispielsweise in Verbindung mit Steam zu nutzen. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, technisch aufwendigere VR-Spiele wie beispielsweise Half-Life Alyx zu spielen, die direkt auf dem VR-Headset nicht laufen würden.

Besser als die erste Quest: Im Vergleich zur Oculus Quest 1 wurde die Quest 2 deutlich verbessert. Die Auflösung wurde von 1440 x 1600 auf 1832 x 1920 Pixel erhöht. Außerdem gibt es einen stärkeren Prozessor und mehr Arbeitsspeicher (6 statt 4 GB). Das alles führt dazu, dass einige der neueren Quest-Spiele inzwischen nur noch auf der Meta Quest 2 und nicht mehr auf ihrem Vorgänger laufen.

Weitere günstige Angebote rund um Gaming und Technik könnt ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt in diesen Artikeln finden: