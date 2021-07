Am 10. September 2021 erscheint WarioWare: Get It together! für die Nintendo Switch. Das Wario-Spiel könnt ihr bereits vorbestellen und somit pünktlich zum Release loslegen. Bei Amazon liegt der Preis bei 49,99 Euro.

Jetzt WarioWare: Get It together! vorbestellen

Das erwartet euch in diesem Teil: Euch erwarten über 200 Mikrospiele, denn Wario versucht wieder einmal sein Glück mit Videospielen. Ihr müsst Wario und seinen Freunden helfen sich in einem Mikrokosmos der Mikrospiele zu behaupten. Dabei gibt es einen Story-Modus, aber auch die Möglichkeit euch direkt in die Mikrospiele zu stürzen.



Ihr könnt Wario und seine Freunde steuern und müsst zum Bewältigen der Mikrospiele die einzigartigen und absurden Fähigkeiten der Charaktere nutzen. Wer möchte, kann WarioWare: Get It Together! an einer Nintendo Switch zu Zweit spielen. Ihr müsst euch dafür nur das Joy-Con-Paar teilen.