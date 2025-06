PC-Spieler realisiert nach 4 Jahren, warum man sich unbedingt ein Mouse-Pad kaufen sollte

So schlimm wird es wohl nicht, aber ein Mousepad kostet 10 Euro. Wer einen gepflegten Schreibtisch behalten will, sollte dieses Geld investieren.

Nach vier Jahren intensiver Nutzung ohne Mauspad hat ein PC-Spieler auf Reddit festgestellt, was das für seinen Schreibtisch bedeutet – und das Ergebnis ist deutlich sichtbar. Für zehn Euro hätte er sich vermutlich eine Menge Ärger (und Holzstaub) sparen können.

Kleine Maus, große Schäden

Im Subreddit r/pcmasterrace hat der Nutzer Random_pvzH-fan ein Foto seines Schreibtisches gepostet: An der Stelle, an der seine Maus liegt, ist die Tischplatte deutlich abgenutzt. Ein kreisrunder Bereich ist so stark abgeschliffen, dass er wie mit Schmirgelpapier bearbeitet aussieht. Vier Jahre ohne Mauspad haben hier ganze Arbeit geleistet.

33:45 Neue Spiele im Juni - Video-Vorschau für PC und Konsolen

Autoplay

Der User schreibt dazu:

"Ich bin nie auf die Idee gekommen, ein Mauspad zu kaufen – und jetzt, vier Jahre später, ist mein Tisch ruiniert. Ich kann kaum glauben, dass ich so lange gebraucht habe, um zu merken, wie viel Schaden das dem Tisch zugefügt hat. Wenn ihr vorhabt, euch einen PC zuzulegen, dann besorgt euch auf jeden Fall auch ein Mauspad. Euer Tisch wird es euch danken."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Einfach Mauspad drüber, sieht keiner

Die Community reagiert wie oft in solchen Fällen mit einer Mischung aus Tipps, Spott und seltsamen Subreddit-Empfehlungen. Während einige sich fragen, wie man überhaupt ohne Mauspad auskommen kann ("so logisch wie Wasser trinken oder eine Hose tragen"), schlagen andere vor, das Problem pragmatisch zu lösen: Tisch abschleifen, hochwertigen Ersatz kaufen oder einfach ein Mauspad über die kaputte Stelle legen. Ganz nach dem Motto: "Sieht ja dann keiner."

Und natürlich darf auch der Hinweis auf das passende Subreddit nicht fehlen: r/sandedthroughveneer – für alle, die gerne in Möbelpflege abtauchen.

Ich persönlich bleibe lieber bei meiner 15-Euro-Tischmatte. Die verhindert nicht nur Kraterlandschaften, sondern rettet mir auch beim nächsten World of Warcraft-Raid den Tisch – und wahrscheinlich auch die Nerven.

Nutzt ihr ein Mauspad oder klopft ganz oldschool auf Holz?