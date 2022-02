Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Auch wenn wir eine leise Vermutung haben, welches Spiel viele von euch am Wochenende zocken, soll es natürlich auch an diesem Freitag um eure aber auch unsere aktuellen Games gehen. Daher wie immer die Frage aller Fragen: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Starten wir mit Linda, die sich als großer Souls-Fan natürlich sofort Elden Ring schnappt. Das einzige Problem: Sie weiß trotz Samaras Klassen-Guide noch immer nicht, mit welchem Recken sie starten soll. Sie tendiert aber wie die meisten von euch zum Samurai.

Tobi ist weiter voll mit Gran Turismo 7 beschäftigt, um euch in der kommenden Woche einen ausführlichen Test liefern zu können. Findet er zwischendurch noch ein paar Minuten, will er als Souls-Neuling aber auch mal in Elden Ring schnuppern.

Hannes will hingegen weiter Horizon Forbidden West zocken, wo er sich aktuell im Schneckentempo durch die Spielwelt wuselt. Bei all den Aufgaben verständlich. Bleibt noch ein wenig Zeit über, will er sich einen Vagabunden in Elden Ring basteln. Da er länger nichts mehr mit der Souls-Formel anfangen konnte, ist er aber noch ein wenig skeptisch, ob ihm das Spiel taugt. Unseren Eindruck vom Action-RPG erfahrt ihr übrigens im Test oder im Video von Kollege Michi:

Auch Eleen schnappt sich am Wochenende Horizon Forbidden West, obwohl sie aufgrund Umzugsvorbereitungen eigentlich nicht lange in einem Spiel versumpfen sollte. Naja, da machste nix! Max hat mir einfach auf die Frage was er zockt nur geschrieben "Du kennst die Antwort". Ich gehe daher mal stark davon aus, dass er wie auch Annika und der Großteil der Redaktion die Zwischenlande erkundet.

Raes Shooter der Woche ist diesmal Destiny 2: Witch Queen, das sie aktuell mit Max für den GamePro-Test genau unter die Lupe nimmt. Ansonsten steht Halo Infinite an, wo ein neues Ranking her muss und in Forbidden West will sie schauen, ob sie die lange Exposition weiter so nervt.

Und dann kommen wir zu mir (Dennis), der am Wochenende spielerische Entspannung braucht. Ich werde mir daher auch Gran Turismo 7 schnappen, damit ich Tobi für seinen Test noch einen Meinungskasten beisteuern kann. GRID Legends spiele ich für den direkten Vergleich auch noch ein wenig weiter.

Ihr Lieben, bekommt am WE bestmöglich den Kopf frei und habt Spaß mit Elden Ring und Co.