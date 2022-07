Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Ihr Lieben, zunächst einmal ein großes Sorry dafür, dass ihr in der vergangenen Woche vergeblich auf den "Was zockt ihr"-Artikel gewartet habt. Am heutigen Freitag pünktlich um 18 Uhr soll es jedoch wieder um die Spiele gehen, die euch und uns aktuell beschäftigen. Und wie gewohnt haben wir natürlich noch die ein oder andere Empfehlung mit dabei.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Linda, die nach der Release-Ankündigung aus Vorfreude auf God of War 2 Ragnarök nochmal das erste Abenteuer von Kratos und Atreus in die PlayStation legt. Ein wenig Übung im Umgang mit der Axt kann schließlich nicht schaden.

Zwar hat God of War reichlich tolle Dialoge zu bieten, bei der Anzahl der Textzeilen kann das Spiel jedoch nicht mit den beiden Spielen von Samara mithalten. Sie schnappt sich nämlich The Outer Worlds und Disco Elysium und gibt sich somit die volle Story- und Dialogdröhnung.

Annika ist es am Wochenende hingegen mehr nach kooperativer Action. Nachdem sie mit einem Kumpel The Forest bis zum Umfallen gespielt hat, ist jetzt das Survival-Spiel Green Hell an der Reihe.

Also großer Fan der Yakuza-Reihe kramt Max Judgment wieder hervor. Das Spin-Off hatte er zum Release bereits angespielt, und obwohl es ihm richtig gut gefallen hat, ist es wieder in der Versenkung verschwunden. Aber so ist das eben manchmal.

Bei Rae steht neben dem gewohnten CoD/Fortnite-Mix eine Dating-Sim mit Wikingern an. Doki Doki Ragnarök heißt das gute Spiel, mit dem sie sich so langsam aber sicher auf das kommende Abenteuer von Kratos einstimmt.

Bei mir (Dennis) werden es am Wochenende zwei Spiele sein. Zum einen will ich mir mal genauer anschauen woher Tobis Faible für die Sniper Elite-Reihe kommt. Teil 5 ist ja direkt im Game Pass gelandet, von daher ist der Weg zum Stealth-Shooter kurz. Zum anderen werde ich weiter ein wenig Lost Ark zocken, das für mich als MMORPG-Muffel nach der Enttäuschung rund um Diablo Immoral auf meiner Festplatte gelandet ist – und mir bislang erstaunlicherweise echt gut gefällt.

Das war's von uns. Habt ein tolles Wochenende und ganz viel Spaß beim zocken!