Wild Hearts ist EAs Antwort auf Monster Hunter und setzt voll auf Crafting

Electronic Arts und Koei Tecmo haben das Monsterjagdspiel Wild Hearts offiziell angekündigt. Von seiner Prämisse erinnert der Titel dabei an die der Monster Hunter-Reihe, will aber vor allem mit einem ausgefeilten Crafting-System sowie dem Setting auch eigene Akzente setzen.

Wild Hearts: Die wichtigsten Fakten im Überblick

Genre: Action-Adventure/RPG

Action-Adventure/RPG Systeme: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Release: 17. Februar 2023

Hier ist der erste Trailer zu Wild Hearts:

Mit Karakuri gegen Kemono

Schauplatz von Wild Hearts ist das Land Azuma, das laut der ersten Pressemitteilung zum Spiel vom feudalen Japan inspiriert sein soll. Hier schlüpfen wir in die Rolle eines Jägers oder einer Jägerin und versuchen, Wesen zur Strecke zu bringen, die Kemono genannt werden. Dadurch soll der Frieden in Azuma wiederhergestellt werden.

Die Kemono sind dabei natürlich ein wichtiger Fixpunkt im Spiel. Die Biester haben sich an ihre jeweiligen Umgebungen angepasst und treten in allen möglichen Größen und Variationen auf. So soll es beispielsweise einen gigantischen Winterwolf, ein Pflanzen-Eichhörnchen oder ein Wildschwein geben. Die Ressourcen und Items, die wir auf unseren Jagdausflügen sammeln, benutzen wir dann, um bessere Rüstungen und Equipment zu bauen.

Und eben dieses Crafting soll eine weitere Besonderheit von Wild Hearts sein: Die die Monsterjäger*innen im Spiel machen sich die sogenannten Karakuri zunutze – Gegenstände und Mechanismen, mit denen nicht nur die Kemono bekämpft werden können, sondern die auch zur Fortbewegung durch die Welt dienen. Durch unterschiedlichste Arten von Karakuri soll dann jeder Spieler*innen-Typ die für sich passenden Ausrüstungen finden.

3er-Koop und vier große Jagdgebiete

Das soll dann sowohl alleine, als auch in einer Gruppe mit bis zu 3 Personen funktionieren, die dann gemeinsam in den den insgesamt vier Jagdgebieten auf Kemono-Jagd gehen können. Jedes Jagdgebiet ist dabei einer bestimmten Jahreszeit zugeordnet und kommt dementsprechend auch optisch passend daher:

Hangasumi Hills Flowery Terrain (Frühling)

Starfall Islands (Sommer)

Scarlet Canyon (Herbst)

Frozen Moon Castle (Winter)

Alle Jagdgebiete sind über das Dorf Minato erreichbar, in dem wir dann beispielsweise auch diverse Händler finden, um unsere Vorräte aufzufüllen oder Ausrüstungsgegenstände zu kaufen.

Mehr Infos zum Spiel auf MeinMMO.de

Unsere Kolleg*innen von MeinMMO konnten bereits ein ausführliches Interview mit dem Entwickler-Team von Wild Hearts führen.

Mehr zum Thema Interview zu Wild Hearts: Wie sich der EA-Titel von Monster Hunter World unterscheidet

Der Titel erscheint ausschließlich für die Current Gen-Konsolen sowie den PC und wird unter dem EA Originals-Label veröffentlicht. Zur Erinnerung: Der letzte Titel mit diesem Stempel war It Takes Two. Sollte Wild Hearts im Koop nur halb so viel Spaß machen wie der Überraschungsknaller aus dem Jahr 2021, dann können wir uns auf einiges gefasst machen. Bis dahin heißt es aber "Abwarten", spätestens bis zum Release im Februar 2023.