Nostalgie pur! Spielerin bekommt zu Weihnachten Windows 98-PC geschenkt, um stilecht ihr liebstes Aufbauspiel zu zocken

Wenn es um Aufbaustrategie geht, trifft eine Spielereihe den nostalgischen Nerv besonders stark. (Bild: TikTok / partyskinny)

Weihnachten ist die Zeit der Geschenke. Natürlich ist das Beisammensein mit den Liebsten und Nächsten in dieser besinnlichen Phase des Jahres wunderschön und wichtig, jedoch kann ein gut überlegtes Geschenk diese Bindungen noch weiter stärken. Deswegen wollen wir euch einen kreativen Retro-Einfall zeigen, der für entzückte Reaktionen bei der Beschenkten und der Community sorgt.

Moderner Gaming-PC zu Weihnachten? Von wegen, hier gibt’s einen Windows 98-Rechner!

Auf TikTok teilt die Designerin Patty Delgado unter dem Usernamen partyskinny eines ihrer Weihnachtsgeschenke, die sie von ihrem Mann bekommen hat. Im Video könnt ihr ihre gerührte Reaktion darauf sehen:

Beim Geschenk handelt es sich um einen PC mit vorinstallierten Videospielen. Anstelle der neusten und aufwändigsten Titel, sind jedoch alte Spiele wie Doom, Wolfenstein 3D und RollerCoaster Tycoon zu sehen – kein Wunder, denn beim PC handelt es sich um einen Windows 98-Rechner.

Delgado zeigt sich dabei vor allem darüber begeistert, RollerCoaster Tycoon wieder mal auf einem alten Gerät zocken zu können.

Tatsächlich gehört RollerCoaster Tycoon durch seine enorme Beliebtheit zu den Spielen, die ihr heutzutage auch auf moderner Hardware ohne große Umwege zocken könnt.

So ist aktuell im Rahmen des Steam-Wintersales etwa RollerCoaster Tycoon: Deluxe um 80 Prozent heruntergesetzt und kostet gerade mal so viel wie drei Frühstücksbrötchen.

Wollt ihr selbst mit dieser geringen Einstiegshürde in etwas Nostalgie tauchen, müsst ihr euch aber beeilen. Der diesjährige Wintersale dauert noch bis zum 02. Januar 2025, um 19:00 Uhr.

Viele weitere Spielvorschläge von der Community

Die Nostalgie des Geschenks ist dabei so stark, dass sie über die Beschenkte hinaus auf die Community übergeht. Und die hat neben den Glückwunsch-Bekundungen vor allem Spielvorschläge parat.

So würde zum Beispiel User stacisplaylists sofort Barbie Fashion Designer auf dem PC installieren und loszocken. User FalconStickr hofft hingegen, dass der Klassiker Lemmings auf dem Gerät ist – was Delgado sogar bestätigt! Da hat ihr Mann an einiges gedacht.

Weitere Klassiker wie Zoo Tycoon, Die Sims oder die alten Harry-Potter-Spiele finden wir ebenfalls unter den Vorschlägen. Wenn ihr selbst etwas Nostalgie schnuppern wollt, können wir euch definitiv einen Blick in die Kommentare empfehlen.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Welche Spiele würdet ihr auf einem Windows 98-Rechner herunterladen und zocken?