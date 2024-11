Windows-Update macht Ubisoft-Titel unspielbar und diese Games sind betroffen

Obacht! Wenn ihr Star Wars Outlaws oder andere Ubisoft-Titel unter Windows 11 spielt, gibt es womöglich Probleme.

Einige Ubisoft-Spiele lassen sich seit dem neuesten Windows 11-Update mit der Nummer 24H2 entweder gar nicht oder nicht mehr richtig spielen. Falls ihr also aktuell Probleme mit abstürzenden Ubisoft-Titeln auf dem PC habt, nur noch ein schwarzer Bildschirm zu sehen ist oder die Titel anderweitig nicht mehr reagieren, könnte es daran liegen. Microsoft hat dieses Problem offiziell bestätigt, arbeitet aber auch schon an einer Lösung.

Darum geht's: Einige Spieler*innen haben sich bereits online darüber beschwert, dass irgendetwas mit ihren Spielen nicht stimmt und vermutet, dass dahinter das neueste Windows-Update steckt. Microsoft hat genau das jetzt bestätigt und erklärt, gemeinsam mit dem Publisher Ubisoft an der Beseitigung dieser technischen Schwierigkeiten zu arbeiten.

Welche Ubisoft-Spiele sind betroffen? Die folgenden Titel sollen aktuell von der Problematik betroffen sein:

24:56 Star Wars Outlaws - Test-Video zu Ubisofts Open-World-Abenteuer

Autoplay

Star Wars-Probleme größtenteils behoben: Ubisoft hat bereits einen zwischenzeitlichen Fix für Star Wars Outlaws veröffentlicht, das Spiel sollte mittlerweile also eigentlich wieder reibungslos funktionieren. Laut Microsoft kann es aber trotzdem noch zu technischen Schwierigkeiten kommen, freut euch also lieber noch nicht zu früh.

Das macht Microsoft jetzt: Um sicherzustellen, dass ihr eure Ubisoft-Spiele auf Windows 11-Rechnern weiterzocken könnt, hat der Mega-Konzern hinter Xbox, Windows und Co. das Update angehalten. Auf PCs, die die entsprechenden Ubisoft-Titel installiert haben, wird das Update 24H2 nicht automatisch ausgerollt.

"Wir empfehlen, dass ihr nicht versucht, mit dem Windows 11-Installationsassistenten oder dem Media Creation-Tool manuell auf Version 24H2 zu aktualisieren, bis das Problem gelöst worden ist."

Was kann ich jetzt tun? Leider nicht viel. Euch bleibt wohl oder übel nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis Ubisoft und Microsoft ihre technischen Schwierigkeiten beseitigt und das Problem damit aus der Welt geschafft haben. Haltet euch an den Tipp, das Update nicht manuell zu installieren und das war es. Wollt ihr Star Wars Outlaws spielen, habt ihr immerhin Glück, das sollte in der Theorie wieder funktionieren.

Wie denkt ihr über die Problematik? Seid ihr davon betroffen und wenn ja, welchen Titel spielt ihr aktuell?