Nachdem wir (Tobi/Dennis) vor gut einer Woche auf der Seite bereits nach Moderatoren für unseren Kommentarbereich gesucht haben - dazu ein Update weiter unten - sind wir heute auf der Suche nach Usern, die uns tatkräftig im Forum unterstützen möchten.

Suche: Mods für das GamePro-Forum

Wir möchten das Forum wieder mehr in den Mittelpunkt der Community stellen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ohne Helfer ist das Tobi und mir als Community Manager in Teilzeit allerdings nicht möglich. Daher brauchen wir eure Hilfe, um die Sache gemeinsam anzupacken.

Das sind eure Aufgaben

Helfen von Usern bei kleineren Problemen (Funktionsweise des Forums erklären etc.)

Absprache im Team und mit der Redaktion via Chatserver

Eingreifen bei Verstößen gegen die Kommentar- und Forenrichtlinien, Streitschlichterfunktion

Bearbeiten von gemeldeten Forenusern und -beiträgen

Wie groß ist der Zeitaufwand?

Ein Moderator sollte mehrmals die Woche im Forum aktiv sein und Präsenz zeigen. Das muss nicht zwingend durch moderative Aktionen passieren, sondern kann auch durch die Beteiligung an Diskussionen als normaler User erfolgen. Je nach Möglichkeit sollte ein Mod täglich mindestens einmal einen Blick ins Forum werfen. Die Kontrolle nach neuen PNs und Meldungen wäre dabei nicht schlecht.

Ein Schichtsystem oder spezielle Moderationsbereiche gibt es nicht.

Wird die Arbeit bezahlt?

Eure Hilfe wäre auf unentgeltlicher, freiwilliger Basis. Was wir euch aber als kleines Dankeschön anbieten können, ist ein Plus-Abo für GameStar/GamePro sowie die Print-Versionen beider Zeitschriften.

Fühlt ihr euch berufen und habt Lust auf der Arbeit mit der Community und der Zusammenarbeit mit uns zwei Nasen (und generell der Redaktion der GamePro)? Dann gebt uns doch bitte via PM/Kommentar Bescheid.

Ein wichtiger Hinweis zum Schluss:

Da wir den Schutz eurer Daten sehr ernst nehmen, verpflichtet sich jeder Moderator dazu, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterschreiben.

An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an alle, die so zahlreich unter dem Artikel "Kommentarbereich der GamePro - Wir müssen reden" kommentiert haben, größtenteils konstruktives Feedback, Zustimmung, aber auch Kritik geäußert haben.

Eure Worte sind bei uns angekommen.

Wie geht es jetzt weiter? Wir wollen demnächst einen umfassenden Artikel zum Thema "Wer wir sind und wie wir arbeiten" veröffentlichen. In diesem wird es unter anderem um folgende Punkte gehen:

Was verstehen wir unter dem Begriff Clickbait?

Wie wählen wir unsere Überschriften und warum ändern wir sie?

Wie funktioniert das tägliche News-Geschäft?

Wie sieht generell ein Tag bei GP aus, was sind unsere Aufgaben?

Wer steckt eigentlich hinter GamePro.de?

Bewerbung als Mod im Kommentarbereich

Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch an die vielen Mod-Bewerber für den Kommentarbereich! Wir haben uns durch all eure Bewerbungen gearbeitet und werden uns in den kommenden Tagen beraten und geben euch spätestens Ende der Woche Bescheid.

Im Anschluss werden wir euch darüber informieren, wer uns zukünftig hilft das Klima im Kommentarbereich nicht nur zu verbessern, sondern auch noch besser eure Fragen/Wünsche/Kritik zu beantworten.

Das war es erst einmal von unserer Seite. Habt noch einen schönen Tag.