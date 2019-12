Die Witcher-Serie ist da - Alles, was ihr zum Netflix-Start wissen müsst

Ab heute könnt ihr auf Netflix die neue Serie The Witcher schauen, die ebenso wie die Witcher-RPGs auf der gleichnamigen Buchreihe von Andrzej Sapkowski basieren. Hier erfahrt ihr alle Infos rund um die Show. In den Hauptrollen sind Henry Cavill als Hexer Geralt, Freya Allan als Ciri und Anya Chalotra als Yennefer.

Wann startet die Witcher-Serie?

Sie ist schon da! Solange ihr Zugriff auf ein Netflix-Konto habt, könnt ihr ab sofort loslegen.

Wie viele Folgen gibt es?

Die Serie hat aktuell eine Staffel mit 8 Folgen. Jede davon geht ungefähr 60 Minuten. Es sind bereits alle Episoden verfügbar.

Worum geht's?

The Witcher spielt in einer düsteren Fantasy-Welt und erzählt die Geschichte des Hexers Geralt von Riva, der sich als Monsterjäger durchschlägt. Dafür reist er umher und nimmt Aufträge von verschiedenen Bewohnern an. Die in mehrere Königreiche unterteilte Welt ist geprägt von Krieg, Missgunst und Rassismus gegen sogenannte "Anderlinge". Damit sind im Grunde alle Wesen gemeint, die keine Menschen sind. Dementsprechend hart sind auch die Themen, mit der sich die Vorlage auseinandersetzt.

Die Serie orientiert sich eher an den Büchern, als an der RPG-Reihe. Wenn ihr also nur The Witcher 3 gespielt habt, werden euch vermutlich einige inhaltliche Unterschiede auffallen. Trotzdem sind auch Verweise auf die Videospiele vorhanden. Die berühmt-berüchtigte Badeszene mit Geralt war beispielsweise schon im Trailer zu sehen.

Kommt eine zweite Staffel?

Ja. Tatsächlich hat Netflix schon vor dem heutigen Start der ersten Folgen eine zweite Staffel bestellt. Offenbar glaubt der Streaming-Anbieter also an den Erfolg der Fantasy-Adaption. Es ist ebenfalls bestätigt, dass Geralt, Yennefer und Ciri für die Fortsetzung wieder mit an Bord sein werden (via Filmstarts).

Allerdings dauert es natürlich noch eine Weile, bis die zweite Staffel an den Start geht. Geplant sind wieder acht Folgen, deren Veröffentlichung für 2021 geplant ist. Die Dreharbeiten sollen bereits im Frühjahr 2020 beginnen.

Aber ich habe doch gar kein Netflix!

Wenn ihr kein eigenes Netflix-Konto habt und euch niemand reinlassen will, dann werdet ihr um ein Abo nicht herumkommen. Die gute Nachricht ist, dass ihr ein kostenloses Probe-Abo für 30 Tage abschließen könnt. Geht dafür einfach auf die Website und folgt dort den Anweisungen.

Hier müsst ihr lediglich darauf achten, das Abo rechtzeitig wieder zu kündigen, da ihr ansonsten zur Kasse gebeten werdet.

Die normalen Preise sind: