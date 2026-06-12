WM Mini Cup auf Google spielen: So startet ihr das Browser-Elfmeterschießen

Der Mini Cup ist zurück und wir verraten euch, wo ihr die Browser-App findet.

Bereits zur Fußball-WM in Katar konntet ihr euch die Zeit zwischen den Spielen auf Google mit dem Mini Cup vertreiben, einer Browser-App, in der ihr für die teilnehmenden Nationen im Elfmeterschießen antreten könnt.

Zur WM 2026 ist der Zeitvertreib zurück und hier im Artikel erklären wir euch, wie ihr das Spiel startet.

Hier findet ihr den Mini Cup zur WM 2026

Ganz wichtig! Den Mini Cup könnt ihr nur mit der mobilen Google-App spielen, da für das Spielen ein Touchscreen benötigt wird. Mit eurem PC-Browser könnt ihr die App dementsprechend nicht starten.

Nehmt jetzt euer Smartphone oder Tablet zur Hand, öffnet Google und gebt den Suchbegriff "wm" ein. Alternativ könnt ihr auch einen anderen Begriff eingeben, der das Thema WM 2026 grob abdeckt, beispielsweise "Fußball".

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Autoplay

Habt ihr einen der passenden Begriffe gegoogelt, erscheint am unteren rechten Bildschirmrand ein blauer Kreis mit einem Fußball in der Mitte. Hier klickt ihr jetzt drauf, um zum Mini Cup zu gelangen.

Auf dem unteren Schaubild ist der blaue Kreis zu sehen, auf den ihr klicken müsst:

Gebt "wm" ein und klickt auf den blauen Kreis, um zum Mini Cup zu gelangen.

Das ist der Mini Cup auf Google

Der Mini Cup ist ein kleiner digitaler Wettkampf, der erstmals zur WM 2022 in Katar ausgetragen wurde und jetzt zurück ist.

Das Spiel ist recht simpel: Für jede WM-Partie wählt ihr in der App die Nation, für die ihr Tore schießen wollt. Das Spiel selbst ist ein reines Elfmeterschießen, bei dem ihr den Ball durch das gut getimte Ziehen im gegnerischen Tor unterbringen müsst. Die Treffer aller Spieler*innen werden zusammengezählt und dadurch entschieden, welche Nation das Spiel gewinnt.

Eine Tabelle zeigt zudem an, welche Nation die meisten Tore während der WM geschossen hat.

Nutzt ihr den Mini Cup selbst als kleine Spielerei zwischen den Partien und wer ist euer Favorit bei der WM 2026?