Unser Wochenend-Tipp: Jetzt diesen Nintendo Switch-Puzzle-Hit kostenlos spielen!

Mit Suika Game könnt ihr jetzt einen der größten Switch-Überraschungshits des Jahres kostenlos spielen, falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt.

Ihr habt Nintendo Switch Online abonniert? Dann könnt ihr jetzt den Puzzle-Hit Suika Game bis zum 11. Dezember komplett kostenlos auf eurer Switch spielen. Der Indie-Bestseller hat sich in den letzten Monaten rasend schnell verbreitet, zuerst in Japan und schließlich auf der ganzen Welt. Nun könnt ihr euch selbst von seinen Qualitäten überzeugen, ohne auch nur einen Cent extra bezahlen zu müssen:

Was ist Suika Game und wieso ist es so erfolgreich?

Simples Prinzip im Tetris-Stil: Das simple und trotzdem knifflige Spielprinzip von Suika Game erinnert ein wenig an Tetris. Jedoch sind es hier keine Blöcke, die von oben herabfallen, sondern Früchte unterschiedlicher Größe. Unser Ziel ist es, möglichst viele Früchte in einem Behälter unterzubringen, bevor dieser überläuft. Berühren sich zwei Früchte gleicher Art, verwandeln sie sich in die nächstgrößere Frucht und wir bekommen Punkte.

In Suika Game stapelt ihr niedliche Früchte oder kombiniert sie miteinander. Die riesige Wassermelone spielt dabei eine besonders große Rolle.

Einfach beim Zuschauen: Sieht man andere Suika Game spielen, wirkt das alles ziemlich einfach, was einer der Gründe dafür sein dürfte, weshalb sich das Spiel durch Youtuber und Streamer so schnell verbreitet hat. Beim Zuschauen denkt man fast zwangsläufig, dass das ja wohl nicht so schwer sein kann und man es selbst bestimmt besser könnte. Dann probiert man es aus und erkennt schnell die speziellen Herausforderungen von Suika Game, die durch seine Spielphysik entstehen.

Physik und Kettenreaktionen: Einer der größten Unterschiede zu Spielen wie Tetris besteht nämlich in der Physiksimulation: Wenn die Früchte sich verwandeln und wachsen, entstehen an einigen Stellen neue Räume, während an anderen Stellen Früchte verdrängt werden. So kann plötzlich das ganze Spielfeld in Bewegung geraten, alle Früchte können durcheinander purzeln und es kann zu gewaltigen Kettenreaktionen kommen, die unglaublich befriedigend anzusehen sind.

Suika Game wirkt simpel, aber der Umstand, dass sich das ganze Spielfeld binnen Sekunden verändern kann, macht es schwieriger, als man denkt.

Schwer zu meistern: Um solche Kettenreaktionen zu erreichen, muss man allerdings entweder viel Glück haben oder aber sehr gut und lange im Voraus planen und dabei auch noch korrekt einschätzen, wohin die Früchte rollen werden. Das ist zwar ziemlich schwierig, aber mit etwas Geschick und Übung nicht unmöglich. Somit ist Suika Game ein perfektes Beispiel für ein Spiel, das zwar leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern ist.

Kurze Runden: Ein weiterer Grund für den Erfolg von Suika Game sind sicherlich die relativ kurzen Rundenzeiten, die es zu einem guten Spiel für Zwischendurch machen. Anders als etwa die Blöcke in Tetris verschwinden die Früchte beim Kombinieren schließlich nicht, sondern werden im Gegenteil immer größer. Deswegen ist der Platz im Behälter recht bald aufgebraucht, ganz egal, wie gut man ist. Die Frage ist nur, wie effizient man diesen Platz nutzen kann.

Durch die Highscore-Tabellen tretet ihr nicht nur gegen euch selbst, sondern auch gegen Spieler*innen auf der ganzen Welt an.

Highscore-Jagd: Für die Langzeitmotivation bei Suika Game sorgt die Jagd nach dem Highscore. Unsere Punktzahl wird uns beim Spielen ständig eingeblendet und das Ziel ist stets, mindestens die eigene Bestmarke zu schlagen oder so gut wie möglich im globalen Online-Ranking abzuschneiden. Gegen Ende einer Runde kann es deshalb passieren, dass man jede verwandelte Frucht wie einen großen Sieg bejubelt. Die größte Frucht, die auch die meisten Punkte gibt, ist übrigens die Wassermelone, japanisch Suika, die dem Spiel seinen Namen gibt.

Habt ihr nun Lust auf Suika Game bekommen? Dann probiert es doch einfach aus:

Von Retro-Spielen bis Multiplayer: Was Nintendo Switch Online bietet

Ihr habt noch gar keine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online? Dann wird es vielleicht Zeit, das zu ändern. Mit dem Abo könnt ihr nämlich nicht nur immer mal wieder bestimmte Switch-Spiele für begrenzte Zeit kostenlos spielen, der Service bietet noch eine ganze Menge weiterer Vorteile. Hier nur ein paar der wichtigsten:

1. Online-Multiplayer: Nintendo Switch Online braucht ihr für den Online-Multiplayer der meisten Switch-Titel. Mit dem Abo könnt ihr also eure Lieblingsspiele wie Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Bros. Wonder oder Pokémon Karmesin und Purpur zusammen mit Spieler*innen aus der ganzen Welt spielen.

2. Cloud Storage: Mit Nintendo Switch Online könnt ihr eure Speicherstände online in der Cloud speichern. So seid ihr für alle Eventualitäten gewappnet und könnt euer Spiel notfalls von einer anderen Switch-Konsole aus fortsetzen, wenn ihr euch dort in euer Profil einloggt.

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr große Klassiker kostenlos spielen, zum Beispiel Mario Kart.

3. Retro-Klassiker spielen: Nintendo Switch Online verschafft euch sofortigen Zugriff auf fast 150 Retro-Klassiker, die ursprünglich für NES, SNES oder Game Boy erschienen sind. Mit dabei sind berühmte Hits wie Donkey Kong, Super Mario Bros. und The Legend of Zelda: A Link to the Past. Falls ihr das Erweiterungspaket noch dazu abonniert, kommen nochmal über 80 Spiele vom N64, Game Boy Advance oder Sega Mega Drive obendrauf, etwa Mario Party, Metroid Fusion oder Sonic 2.

4. Exklusive Angebote: Es gibt auch Angebote, auf die ihr nur mit Nintendo Switch Online Zugriff habt. Beispielsweise können nur Mitglieder kostenlos Tetris 99 oder F-Zero 99 spielen. Dabei handelt es sich um Multiplayer-Varianten der Klassiker, in denen 99 Spieler*innen online gegeneinander antreten. Außerdem könnt ihr für 99€ zwei Game-Coupons kaufen und diese für zwei große Switch-Spiele einlösen. Holt ihr euch z.B. die brandneuen Hits Super Mario Bros. Wonder und Super Mario RPG mit den Game Coupons, die einzeln je 59,99€ kosten, spart ihr so 20,98€.

Mit den Nintendo Switch Game Coupons könnt ihr beim Spielekauf kräftig sparen.

5. Smartphone-App: Mit dem Abo bekommt ihr Zugang zur Nintendo Switch Online Smartphone-App. Durch diese könnt ihr den Voice Chat in vielen Multiplayer-Spielen nutzen. Zusätzlich bekommt ihr durch sie in bestimmten Spielen Zugriff auf spezielle Extra-Features und Services wie zum Beispiel das SplatNet für Splatoon 3, das euch spezielle Ingame-Ausrüstung erwerben oder Spielstatistiken ansehen lässt.

Was kostet Nintendo Switch Online?

Für das Standard-Abo von Nintendo Switch Online zahlt ihr 3,99€ im Monat. Das ist ohnehin schon nicht viel, mit dem Jahresabo spart ihr aber nochmal eine Menge. Hierfür zahlt ihr nämlich nur 19,99€, also gerade mal 1,67€ pro Monat. Noch günstiger könnt ihr mit der Familienmitgliedschaft für 34,99€ im Jahr wegkommen, denn diese können sich bis zu acht Accounts miteinander teilen.

Wollt ihr nicht nur die normale Mitgliedschaft, sondern auch noch die Extra-Inhalte des Erweiterungspasses, bezahlt ihr für alles zusammen pro Jahr 39,99€ für die Einzel- oder 69,99€ für die Familienmitgliedschaft. Mehr dazu erfahrt ihr hier: