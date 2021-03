Du bist Fan epischer Kämpfe? Diesen Monat gibt es bei Wootbox eine, der Keilerei gewidmete, Box mit Fight Club, Star Wars, Dragon Ball Z und Yu-Gi-Oh. Ikonische Universen, die uns fantastische Duelle beschert haben!

Um beim Thema"Kampf" (mit Lichtschwertern) zu bleiben, gibt es diesen Monat eine Star Wars™ Box gratis für alle neuen Abonnements*. Erhalte zwei Boxen direkt zu dir nach Hause geliefert!

Die DUEL Box vereint 5 großartige Artikel aus Kultlizenzen, die den Kampfgeist in dir erwecken werden:

1 exklusives Wootbox DUEL Pin-Abzeichen - 4,99€

1 Yu-Gi-Oh Sammlerstück - 9,90€

1 Paket Star Wars Sticker zum Aufbügeln - 8,99 €

1 exklusives Fight Club T-Shirt - 19,99 €

1 Dragon Ball Z Funko POP! Figur - 14,99 €

Goku vs. Frieza, Vegeta vs. Cell, Gotenks vs. Boo - Dragon Ball Z ist ein Universum, das uns die denkwürdigsten Kämpfe geboten hat! Entdecke eine zufällig ausgesuchte Figur (aus 4 verfügbaren Modellen) der mythischen Charaktere aus der Serie! Zusätzlich gibt es nur in diesem Monat gibt die Star Wars™ Collector Box gratis zu jedem neuen Abonnement*!

*Angebot gültig vom 12. bis zum 25. März 2021, 23:30 Uhr MEZ. Für alle neuen Abonnements oder Reaktivierungen von Abonnements. Beinhaltet 2 automatische Verlängerungen, was einer Gesamtlaufzeit von 3 Boxen entspricht. Nicht mit anderen Angeboten kombinierbar.