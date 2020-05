Diesen Monat wüten nicht nur die Wikinger: Wenn man mich nach meinem persönlichen Highlight des Monats fragt, sage ich eindeutig Streets of Rage 4. Ich hätte nicht gedacht, dass mich der Oldschool-Brawler im Test durch seine Nähe zu den 16-Bit-Originalspielen so nachhaltig beeindruckt.

Und da es um die Veröffentlichung des Spiels als limitierte physische Edition einen kleinen Shitstorm gab (Stichwort: Limited Run Games und die nach der Vorbestellphase erfolgte Ankündigung weiterer Anbieter), dachten wir uns, wir packen einfach mal ein großes Special zu dem Thema ins Heft.

Physische Downloadspiele?

Unser Autor Thomas Nickel hat sich mit den Leuten hinter den mittlerweile durchaus zahlreichen Limited-Anbietern in Verbindung gesetzt.

Er beleuchtet die Hintergründe, Problematiken und Motivationen des Geschäfts mit den physischen Veröffentlichungen eigentlich zum Download gedachter Titel. Und nebenbei enthüllen wir noch einen kommenden, besonders ungewöhnlichen Titel von Strictly Limited Games.

Japanische Playstation-Geister in Ghost of Tsushima

Sony hat endlich Spielszenen zum Playstation-4-Exklusivtitel Ghost of Tsushima gezeigt. Das Spiel sieht nicht nur wundervoll aus, sondern scheint auch einiges auf dem Kasten zu haben, wie ihr in unserer Preview lesen könnt.

Wir analysieren die Spielszenen von den Kampfmechaniken über die detailliert nachgebildete Landschaft der realen Insel bis hin zu den Einflüssen des japanischen Samurai-Kinos. Wer ein Assassin's Creed im mittelalterlichen Japan erwartet, dürfte angenehm überrascht werden, denn offenbar ist das Samurai-Spiel von Sucker Punch deutlich mehr als das.

Die Nordmänner sind los

Vom Cover des Hefts starrt euch diesen Monat ein grimmiger Wikinger an - logisch, ist doch Assassin's Creed Valhalla für Playstation 4 und Xbox One (vermutlich auch Playstation 5 und Xbox One Series X) das wohl größte Thema der letzten Tage.

Entsprechend groß fällt unsere Berichterstattung dazu aus: Neben der ausführlichen Preview gibt's unter anderem ein Interview mit Ubisofts Story-Verantwortlichem und einen interessanten Hintergrundartikel zu weiblichen Wikingerkriegern.

GamePro holen

Verkaufsstelle finden: Aufgrund der aktuellen Situation haben einige Verkaufsstellen leider geschlossen, aber in Supermärkten und Kiosken werden die Bestände teils sogar aufgestockt. Mit Mykiosk.com findet ihr ganz aktuell, wo es bei euch GamePro gibt:

Versandkostenfrei nach Hause: Entweder als günstiges Miniabo oder im Jahresabo bekommt ihr jede GamePro zuverlässig versandkostenfrei noch vor dem Kiosktermin nach Hause:

Jetzt GamePro testen

Animal Crossing: Riesiger Guide mit Tipps und Tricks

Außerdem im neuen Heft

Test zum Open-Water-Spiel Maneater

The C64 Maxi: Harald Fränkel foltert seinen Nachwuchs mit 8-Bit-Spielen

Killer Instinct Gold zieht in unsere Retro Hall of Fame ein

über 100 Minuten Video auf DVD

GamePro frei Haus testen

Mit unserem Testpaket könnt ihr GamePro extragünstig ausprobieren und spart euch dabei den Weg zum Kiosk: Zweimal GamePro mit Videos auf DVD für nur 7,50€ statt 11,00€ im Einzelkauf am Kiosk. Euro Vorteile:

Über 30% sparen im Vergleich zum Kiosk

Versandkostenfreie Lieferung vor Kiosktermin

Alles Wichtige zu Playstation, Xbox und Nintendo Switch einmal im Monat zum Schmökern

Keine Ausgabe verpassen

Zum GamePro-Miniabo