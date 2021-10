Xbox wird 20 und Microsoft feiert das mit diesem schicken Controller

Es ist ein besonderes Ereignis, wenn ein Jubiläum einer Konsole bevorsteht. Im Falle der Xbox handelt es sich dabei sogar um den Geburtstag der gesamten Produktfamilie. Denn Microsoft feiert dieses Jahr mit den Xbox-Konsolen 20-jähriges Jubiläum und hat dafür auch gleich einen passenden Controller parat.

Xbox feiert das 20-jährige mit Jubiläums-Controller, Headset und mehr

Angekündigt wurde die Jubiläums-Hardware im offiziellen Xbox-Blog. In einem neuen Post wurde bekannt, wie Microsoft plant, den runden Geburtstag der Xbox-Marke zu feiern, die am 15. November 2001 mit der ersten Konsole in den USA eingeführt wurde – der Release in Deutschland folgte am 14. März 2002.

Neuer Xbox-Controller: Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht der neue Controller, den ihr jetzt schon bei zum Beispiel Amazon vorbestellen* könnt. Dieser ist mit seinem halbdurchsichtigen Design an das erste Xbox Dev-Kit angelehnt. Deshalb ist das Innenleben des Controllers zu sehen. Das klassische Giftgrün lässt sich unter anderem im Xbox-Logo und an den Griffen erkennen. Beim Jubiläums-Controller handelt es sich um ein "normales" Series X/S-Gamepad und keinen Elite Controller.

Kostenloses Design: Verbindet ihr den Controller mit eurer Xbox, bekommt ihr automatisch ein besonderes dynamisches Design zum 20-jährigen Jubiläum.

Neue Stereo Headset-Variante: Neben dem Controller hat Microsoft ihr auch noch ein neues Xbox Stereo Headset angekündigt, dessen Design und Farbgebung an die des Controllers angelehnt ist.

Wann erscheint das Zubehör? Sowohl der Controller als auch das Headset werden beide am 15. November 2021, also dem Geburtstag der ersten Xbox veröffentlicht. Den Controller könnt ihr bereits jetzt zum Beispiel bei Amazon* vorbestellen.

Was gibt es sonst noch? Zusätzlich dazu erscheint im Laufe des Jahres noch eine neue Ladestation für den Xbox Controller von Razer. Dieser ermöglicht es euch, euren Controller aufzuladen, und er ist ebenfalls mit dem Jubiläums-Branding versehen.

Ferner gibt es dazu auch noch neue Kleidungsstücke, die ihr ab sofort bei Microsoft kaufen könnt. Darunter sind Shirts und Mützen. Beachtet, dass alle Bestellungen aus dem Xbox Gear Shop direkt aus den USA versendet werden. Ein Versand nach Deutschland ist aber möglich.

Werdet ihr das Jubiläum mit einem neuen Controller oder einem Headset feiern?