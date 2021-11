Microsoft startet heute Xbox All Access in Deutschland. Ihr könnt euch also von nun an die Xbox Series X oder S zusammen mit dem Xbox Game Pass Ultimate im Abo holen. Für das Abo mit der Xbox Series X zahlt ihr 32,99 Euro im Monat, das Abo mit der Xbox Series S kostet 24,99 Euro im Monat. Zunächst soll das Abo ausschließlich über Cyberport verfügbar sein. Weitere Shops sollen aber bald folgen.

Bei Cyberport ist das Angebot im Moment noch nicht zu sehen, das dürfte sich aber in Kürze ändern. Der Xbox Store verweist nämlich bereits auf diese Seite:

Die Laufzeit für die Abos liegt bei 24 Monaten. Danach könnt ihr die Konsole behalten. Zieht man die 12,99 monatlich ab, die der Xbox Game Pass Ultimate allein monatlich kostet, zahlt man also 20 Euro im Monat beziehungsweise 480 Euro in zwei Jahren für die Xbox Series X oder 12 Euro im Monat beziehungsweise 288 Euro in zwei Jahren für die Xbox Series S. Im Fall der Xbox Series X kommt ihr mit dem Abo also sogar etwas günstiger weg als beim Einzelkauf. Mehr über Xbox All Access könnt ihr direkt bei Microsoft erfahren:

Was bietet der Xbox Game Pass Ultimate?

Der Xbox Game Pass Ultimate enthält den Game Pass für PC und den Game Pass für Konsole, die jeweils sofortigen Zugriff auf mehrere hundert Spiele bieten. First-Party-Titel von Microsoft sind sofort am Release-Tag dabei. Das wird auch für das am 9. November erscheinende Forza Horizon 5 und für das am 8. Dezember erscheinende Halo Infinite gelten. Diese Spiele bleiben zudem dauerhaft im Abo. Third-Party-Titel kommen in der Regel später und können wechseln.

Außerdem sind im Xbox Game Pass Ultimate auch noch Xbox Live Gold, das ihr für den Online-Multiplayer braucht, sowie EA Play enthalten. EA Play bringt euch große Titel aus dem Hause Electronic Arts wie Star Wars Jedi: Fallen Order und Need for Speed Heat.