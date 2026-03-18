Xbox Controller jetzt im Amazon-Angebot: So günstig gibt's das Microsoft-Original sonst nirgendwo!

Amazon hat heute den Preis für alle verfügbaren Farbvarianten des Microsoft Xbox Wireless Controllers reduziert!

Bei Amazon könnt ihr euch gerade den Microsoft Xbox Wireless Controller für Xbox Series, Xbox One und PC im Sonderangebot sichern, laut Vergleichsplattformen bekommt ihr ihn aktuell nirgendwo sonst so günstig. Alle neun aktuell verfügbaren Farben des Gamepads sind reduziert, der Rabatt liegt je nach Version bei 20 bis 25 Euro. Hier findet ihr die Übersicht über die verschiedenen Varianten:

Am größten ist der Preisnachlass bei Special Editions wie Strom Breaker und Heart Breaker, am günstigsten ist jedoch die weiße Version, da diese einen niedrigeren UVP hat. Offiziell laufen die Angebote noch bis zum 5. April, in der Vergangenheit waren bei ähnlichen Amazon-Aktionen zumindest einzelne Varianten des Xbox Controllers schon sehr schnell ausverkauft, weshalb ihr nicht allzu lange warten solltet, falls ihr es auf eine bestimmte Farbe abgesehen habt.

Auch den limitierten Xbox Controller im Design von Doom: The Dark Ages gibt's günstiger.

Übrigens könnt ihr sogar die schicke DOOM: The Dark Ages Limited Edition des Xbox Controllers günstiger bekommen. Hier fällt der Rabatt zwar etwas geringer aus als bei den anderen Varianten, dafür dürfte diese Edition bald im Preis steigen, wenn sie bei den großen Händlern ausverkauft ist. Ihr findet sie nicht auf der oben verlinkten Übersicht der gewöhnlichen Versionen des Controllers, sondern hier:

Auch Xbox-Spiele jetzt im Sonderangebot!

16:23 Der Battlefield 6-Multiplayer ist klasse - aber er treibt uns auch zur Weißglut

Autoplay

Neben Controllern könnt ihr gerade zudem auch noch einige Xbox-Spiele bei Amazon günstiger abstauben, und zwar vor allem Titel aus dem Hause Electronic Arts, darunter mit Battlefield 6 und Split Fiction sogar zwei der größten Hits des letzten Jahres und natürlich auch diverse neue Teile aus EAs Sportspiel-Reihen. Hier haben wir euch die wichtigsten Angebote aufgelistet, die Rabattangaben beziehen sich dabei stets auf den von Amazon angegebenen UVP:

Falls ihr noch mehr aktuelle Angebote rund um Gaming, Technik und Entertainment finden wollt, solltet ihr vielleicht mal einen Blick auf unsere GamePro Deal-Übersicht werfen oder direkt diesen neuen Deals einen Besuch abstatten: